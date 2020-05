Reunión clave por la situación de comercios ante dificultades en el pago de alquileres

La situación económica de muchos comercios de la ciudad, tras más de cincuenta días de cuarentena solo parece aliviarse apenas tras la nueva etapa de flexibilización pero lo cierto es que en el marco de la pandemia por coronavirus, el sector está atravesando un momento crítico.

Semanas sin actividad derivaron en un ingreso nulo de flujo lo que no solo dificulta el pago de gastos y salarios sino también el pago del alquiler del local comercial que muchos alquilan.

Mañana por la mañana, en el Municipio, miembros de Comercio e Industria, encabezados por el presidente Raúl Parejas, y del Colegio de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Junín, el presidente Daniel Di Palma se reunirán para dialogar sobre las dificultades que atraviesan los locatarios.

En diálogo con Democracia, Parejas y Di Palma dieron detalles de la reunión y destacaron cuestiones que planteará particularmente cada sector.

“Esto iba a dejar heridas”

Consultado por la situación que vive el comercio hoy, Parejas hizo hincapié en las dificultades que generó el cierre de actividades y el impacto en el pago de los alquileres.

“El problema es que muchos comercios estuvieron parados y no han podido pagar. Hay propietarios que entendieron la situación y hay quienes no”, destacó el directivo de la Sociedad Comercio e Industria.

“Mañana tenemos una reunión con el municipio y el Colegio de Martilleros, para dialogar sobre alquileres y otras cuestiones que pedimos desde Comercio, como la eximición del pago de tasas para comercios que recién pudieron abrir”, explicó.

“Lo dije en otras oportunidades, sin dudas esto afecta mucho y dije que si seguía iba a ser peor. Gracias a dios se flexibilizó y se mueve un poco pero lógicamente esto iba a dejar heridas, si bien no tengo un panorama exacto. Esto va a llevar tiempo, al margen de que la pandemia continúa”, indicó.

De hecho, según Parejas, “hay pymes que se están mudando, buscando alivio en el alquiler. Es compleja la situación”, aseguró y cuestionó: “Faltó la ayuda del banco”.

“Los bancos son un tema serio, no le dan crédito al que no tiene carpeta perfecta y hoy se necesita la ayuda de todos”.

No obstante resaltó la ayuda del gobierno para el pago de sueldos: “Eso ayudó muchísimo. Los dueños que hicieron todo a través de sus contadores lo recibieron”.

Parejas aseguró que a pesar de la situación “estamos agradecidos del comercio que nos ha acompañado. Y la comisión directiva que le puso el pecho a esto y hemos trabajado mucho”.

También informó las charlas y capacitaciones que se realizan sobre venta online, entre otras.

Un 50% no pudo pagar el alquiler

Por su parte Di Palma destacó que “hay alguna dificultad para el pago de alquileres, especialmente por el tiempo que duró la cuarentena y la posibilidad de la flexibilización”.

“El pedido para flexibilizar nuestra actividad fue poder intermediar en la conflictividad que generó el DNU sobre los pagos y las demoras”.

Di Palma afirmó: “Vemos una gran cantidad de conversaciones que se están dando. Un 50 % de contratos se han abonado y otro 50% se negocia con baja o quita en este mes”.

Consideró que “se irá normalizando, porque más allá de la dificultad por el cierre y la no actividad, vemos en su mayoría solidaridad de los locadores y un arduo trabajo de los martilleros”.

Los últimos dos años, según indicó Di Palma, “se viene negociando alquileres a la baja y pérdida de rentabilidad por parte del locador. También los comercios venían con mermas y caídas. Es un panorama que se termina de definir y se agudiza por el distanciamiento social y la cuarentena, y cierres. Eso hace que veamos una situación compleja pero considero que las partes van a convenir hasta normalizar”.

Asimismo, desde el sector (que ya puede atender, de 9 a 17), buscan transmitir al municipio “las vicisitudes de nuestra actividad, tenemos el protocolo para trabajar pero queremos solicitar en el corto plazo algunos temas que no fueron tenidos en cuenta en ese protocolo”.