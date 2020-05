Extienden el horario de delivery en Junín hasta las 23 durante los fines de semana

En una reunión entre el intendente de Junín, Pablo Petrecca y representantes de la Sociedad Comercio Industria, la Cámara Hotelera Gastronómica, corralones y el Sindicato Empleados de Comercio, se decidió extender el horario de delivery gastronómico en la ciudad hasta las 23 durante los fines de semana en cuarentena: viernes, sábado y domingo.

En este sentido, Juan Víctor Casella, de la Cámara Hotelera Gastronómica, expresó: "Tener un diálogo permanente con el Municipio en el marco de esta emergencia sanitaria siempre es importante. El Intendente nos ha escuchado y sabemos que las respuestas a nuestro sector no dependen de él, sino de las autoridades nacionales. Hoy nuestro sector vive una situación dramática, pero nos vamos con una muy buena noticia que es la extensión del horario del delivery de los locales gastronómicos que era algo que habíamos solicitado".

Cabe recordar que en un primer momento, los delivery de comida trabajaban de 7 a 21 y, tras un reclamo del sector, se extendió hasta las 22, horario que seguirán respetando, a partir hoy, de lunes a jueves.



La primera etapa de flexibilización del horario para el reparto llevó alivio a las pizzerías, rotiserías y heladerías de la ciudad, ya que dos tercios de los clientes llaman de noche. La medida permitió aumentar y recuperar parte de la demanda, que venía en declive por el antiguo horario hasta las 21.

Al respecto Bahiano, responsable de la casa de comidas “Peperina”, explicó: “Hubo una complicación durante la semana en que la municipalidad dispuso el trabajo hasta las 9 de la noche, ya que la gente no pide la comida temprano. A las 20.45 se juntaban todos llamando y no podíamos cumplir con todos los clientes”.

“Ahora, a partir de esta semana se va a extender hasta las 23 horas, lo que nos da mucha libertad para no andar corriendo”, concluyó.

El primer DNU emitido en marzo por el Gobierno hace referencia a "restaurantes, locales de comidas preparadas" y "rápidas" que no podrán abrir sus puertas pero sí "vender sus productos a través de servicios de reparto domiciliario, con sujeción al protocolo específico establecido por la autoridad sanitaria".

“En ningún caso podrán brindar servicios con atención al público en forma personal", completa el decreto.