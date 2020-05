Tras una inactividad casi total, abren las agencias de autos y motos en Junín

Entrada en vigencia la fase 4 de la cuarentena por el coronavirus en el país, desde hoy podrán abrir las concesionarias de autos y motos en Junín en el horario de 7 a 17.

Esta medida se dio tras una reunión entre el municipio, Smata, Comercio e Industria y el Sindicato de Empleados de Comercio.

En diálogo con Democracia, Eduardo Linguido, de la agencia Linguido Motos, manifestó: “Yo venía abriendo como taller, pero la realidad es que no anda nadie. El repunte va llevar muchos meses. Esperemos que no haya un rebote porque se vuelven a meter todos adentro”.

“Está muy complicado. Además ha venido mucho de impuesto, al igual que la obra social y los seguros. Esta situación es imbancable”, apuntó.

“Ya veníamos vendiendo poco y hasta que esto no empiece a caminar va a ser difícil. El sector del combustible también está mal donde están suspendiendo el 20% de los trabajadores porque no andan vehículos”, explicó.

“Además, la economía ya veníamos mal antes de la pandemia. No puedo entender que un país tan rico no camine y no lo puedan hacer funcionar, donde el laburante es el más castigado”, indicó.

“Hoy un auto barato vale 1 millón de pesos. Una moto XTZ cuesta 170 mil pesos y financiada se va al doble. No lo puede comprar nadie”, subrayó.

Automotrices

Es un número dramático para el complejo fabril más importante del país. Con viento en popa, en abril de 2018 se vendieron 2586 autos por día. Un año después, en plena crisis cambiaria, 1244 cada 24 horas. Este abril, en medio de la cuarentena, la cifra fue de 146 autos.

En ese contexto, tanto las terminales que producen localmente como el gremio (Smata) ya se preparan para la nueva fase que se abrirá desde esta semana en el país.

Después de 51 días en que la prioridad fue la salud, el Gobierno decidió que también llegó el tiempo para la economía, que se encuentra paralizada para contener la expansión del coronavirus.

A partir de hoy, toda la actividad productiva estará en marcha, así lo aseguraron desde el gobierno nacional. La implementación será progresiva y estará a atada a protocolos sanitarios, pero, según las proyecciones que realizaron en la Casa Rosada, en las próximas dos semanas todas las empresas habrán arrancado su actividad.

En el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que se publicó este sábado con la extensión de la cuarentena, el Presidente habilitó una serie de ramas industriales como las automotrices y autopartes; electrónica y electrodomésticos; textil, calzado e indumentaria; metalurgia, maquinaria y equipos; gráfica, ediciones e impresiones; laboratorios farmacéuticos; química y petroquímica, entre otras actividades.

Según contaron desde las terminales, ya existen una serie de medidas destinadas a proteger a los trabajadores. "El sector tiene todos los protocolos de sanidad y transporte consensuados con el gremio para poder iniciar las actividades de manera regular", informaron desde las empresas.