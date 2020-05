Se agrava la situación de comerciantes de la Región y comienzan a verse locales vacíos

En el marco del avance de la pandemia por coronavirus Covid-19, los comerciantes de la Región se encuentran en una situación crítica y, pese a que muchos obtuvieron la habilitación para abrir sus puertas, la vuelta a la dinámica de ventas y consumo en general va a llevar largos meses. En diálogo con Democracia, representantes de las Cámaras de Comercio e Industria de distritos vecinos detallaron las particularidades del sector y se refirieron a las acciones que emprendieron para obtener ayuda, siendo el rubro mayormente afectado en este tiempo de crisis sanitaria y económica.

“Cuesta que reconozcan al comercio”

La presidenta de Uciserpa General Arenales, Carolina Olguín, dijo a Democracia: “participamos del comité de crisis que se conformó en el distrito, desde el comienzo pedimos trabajar con la modalidad delivery y luego pedimos la reapertura de comercios; cuesta que se pongan en nuestro lugar y reconozcan este sector, en Arenales cuesta mucho”, señaló Olguín y agregó que “los trabajadores de supermercados trabajaron muy bien desde el primer día, muy expuestos, y hubo poco reconocimiento para ellos. Somos un sector muy importante de la economía”. En Arenales, el municipio no va a cobrar las tasas de Seguridad e Higiene de los meses de abril y mayo, “volvimos a pedir que se extendiera hasta junio”, señaló Olguín.

“Habíamos tenido un respiro en diciembre y enero, ahí creímos que las cosas iban a mejorar. Los años anteriores habían sido muy duros, no quiero ser pesimista pero nos va a costar mucho salir de esto. ahora lo principal es la comida, no se necesita ropa para salir, todo va a ser difícil”, apuntó Olguín y añadió que “es un gran aporte lo que hizo el gobierno nacional con los créditos a tasa cero, es muy bueno, pero la realidad es que se llega a los bancos y no podemos acceder, ellos siempre quieren tener la razón. No estamos pidiendo no pagar, estamos pidiendo solidaridad”.

“Cierran comercios en Chacabuco”

En diálogo con este diario, Andrés Capuzzi, gerente de la Cámara de Comercio e industria de Chacabuco, dijo que “el comercio que no es de productos esenciales está muy mal, lleva casi dos meses sin trabajar e intentando cubrir costos, ni hablar de ganar dinero.la ayuda financiera por parte de entidades bancarias es extremadamente poca, muchas veces tienen respuestas ilógicas con nosotros. Además, los supermercados están vendiendo productos de otros rubros y el panorama es muy complicado”.

“Desde la Cámara estamos reclamando apoyo financiero y flexibilización para abrir bajo protocolo. Se va a dar la excepción de pago de tasas pero es insignificante ese importe, que se pague o no es lo mismo. El municipio de Chacabuco no hizo nada más allá de las decisiones que se tomaron en Provincia y Nación, nunca se apartaron de eso”, señaló Capuzzi y añadió que “hay comerciantes que aplicaron al crédito de tasa cero pero no todos cumplen con los requisitos por más que necesiten el crédito.hablamos personalmente con los gerentes de los bancos de Chacabuco, hay comercios cerrados, cheques rechazados, obligaciones sin poder cumplir, cuando vas en esa situación a pedir un crédito no te dejan pasar ni por la vereda”.

Por otro lado, Capuzzi anticipó: “vamos a tardar meses en recuperarnos porque antes de la pandemia ya estábamos en crisis. Cuando empiecen a abrir los comercios vamos a estar más abajo de donde estábamos, que no era para nada bueno, ya hay comercios que decidieron cerrar sus puertas”.

“Pedimos diálogo”

La titular de la Cámara de Comercio de Lincoln, Carolina Rojo, detalló a Democracia las acciones que llevaron adelante. “Las primeras acciones que tomamos desde la Cámara fueron enviar notas al Ejecutivo y al Concejo Deliberante para solicitar la eximición de la tasa de Seguridad e Higiene, que tanto afecta a los comerciantes de Lincoln. Le enviamos notas a EDEN y Camuzzi para que suspendan los cortes”, dijo y agregó que “Lincoln fue uno de los primeros distritos en flexibilizar actividades y ahora pueden trabajar de 8 a 17”.

“Están bien los créditos que se anunciaron pero pasa tiempo hasta que se implementa y depende de la situación de cada comerciante, si tienen la carpeta al día o no, y cada banco tiene sus requisitos particulares, ese es el gran problema, se hace muy engorroso y muchos comerciantes quedan afuera, no es tan accesible, pero no deja de ser una ayuda”, dijo Rojo. Agregó que “hay comercios ya cerrados en la zona céntrica, ya se vieron tres locales desocupados.nosotros lanzamos una carta abierta a los propietarios invitándolos al diálogo, para flexibilizar un poco, dar meses de gracia, prórrogas, cuotas, pensar posibilidades entre todos. Nosotros queremos colaborar con propietarios e inquilinos. La gente necesita trabajar, hay rubros que por más que estén abiertos, no van a volver a vender lo que vendían antes”.

“Hay malestar del sector en Viamonte”

Representantes de la Acip se reunieron con el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, para evaluar la posibilidad de habilitar la actividad de los comerciantes en el distrito, uno de los pocos que aún no cuenta con autorización para hacerlo. “Había descontento porque se habilitaron distintos rubros pero el comercio no, muchos están en una situación desesperante. el jefe comunal nos dijo que volvió a solicitar que se abran todos los comercios no esenciales, bajo un protocolo, y la aprobación sería inminente”, dijo el presidente de Acip, Fernando López, a Democracia.

“Estamos a la espera de que nos confirmen si se podrá extender el horario hasta las 17, ahora es de 7 a 15, Flexas nos dijo que lo va a analizar para que no se superponga con las salidas recreativas que se hacen de 16 a 17, cuando cierran los comercios. Confiamos en que se pueda flexibilizar pronto y comenzar a trabajar porque la estamos pasando realmente mal”, apuntó López.