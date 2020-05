La Unnoba continuará con el dictado de las clases de manera virtual

Esta nueva fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Unnoba no contempla cambios en el dictado de clases, que se seguirá desarrollando de manera virtual. Además, la atención al público continuará siendo restringida, como hasta ahora.

En la primera semana de esta cuarentena administrada en la Universidad, el personal no docente concurrirá a sus actividades los días lunes, miércoles y viernes, de 8 a 15, con un aforo reducido de oficinas y garantizando las medidas higiénicas y de prevención vigentes, que incluye el uso del tapaboca, la distancia entre las personas, al lavado frecuente de manos y demás. Durante ese tiempo, las autoridades evaluarán el progreso de este esquema para luego decidir si se continuará de la misma manera o si consideran que se deben hacerse modificaciones. Es que, al tratarse esta de una nueva fase, será constante el análisis de los pasos que se vayan dando, de manera de avanzar con prudencia y minimizar todo lo posible el margen de error.

Por otra parte, a los agentes universitarios que empiecen a concurrir a sus lugares de trabajo se les realizará un control de salud que estará a cargo del Instituto Académico de Desarrollo Humano, que incluirá la firma de un protocolo específico de higiene individual y del lugar de trabajo.

Las autoridades universitarias remarcaron que no regresarán a trabajar bajo esta modalidad los empleados que se encuentren dentro de los grupos de riesgo, los que tienen niños a su cargo y aquellos que necesiten transporte interurbano para llegar a los edificios en los que se desempeñan.

“Una nueva normalidad”

En la última reunión con los no docentes, el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, explicó que, en los 45 días de aislamiento, la Universidad puso “mucho esfuerzo en el tema académico”, lo que tuvo “una muy buena respuesta institucional”, ya sea en las clases de grado y posgrado, así como en los exámenes y en el secundario.

Y si bien lo administrativo “también funcionó sin inconvenientes”, se decidió comenzar con una nueva etapa, que se activará de manera gradual y se irá revisando y monitoreando permanentemente. “Esta implementación se irá corrigiendo en la medida en que veamos que se necesite cambiar algo, no hay una única solución ni hay un manual para resolver todas las situaciones”, sostuvo Tamarit.

El rector puso especial énfasis en el compromiso que esto implica para los no docentes que empiecen con sus actividades presenciales el 11 de mayo: “No hay control ni sanción que pueda resolver esto, así como a toda la sociedad se le pide pasar del temor a la responsabilidad, nosotros también tenemos que hacerlo, y se hará con los métodos de higiene, respetando la distancia, el uso de tapabocas y todo lo que ya sabemos que hay que hacer”.

En el mismo sentido, la vicerrectora, Danya Tavela, insistió en la importancia de que estos cambios incluyen el respeto y el cumplimiento de las medidas de higiene, prevención y distanciamiento social: “La idea también es la de poder ir dando el ejemplo de cómo se puede volver a una situación de normalidad, administrándola con cautela, prudencia y con mucha responsabilidad”.

Tanto en Junín como en Pergamino, los agentes de la planta no docente tuvieron la posibilidad de dialogar con las autoridades universitarias e intercambiar inquietudes respecto de este regreso gradual a la actividad presencial que, hasta el momento y desde que se impusieron las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio, en la Unnoba se concentraron casi exclusivamente de manera virtual.