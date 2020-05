Los fumadores recorren la Ciudad en búsqueda de cigarrillos o tabaco

“No me queda nada” es la frase más repetida por los kiosqueros juninenses en los últimos días por la escasez de cigarrillos y tabaco. La problemática es a nivel nacional porque las tabacaleras no están habilitadas para trabajar durante el aislamiento social, obligatorio y preventivo que rige desde el 20 de marzo por la pandemia del coronavirus.

Hasta hace algunos días era difícil conseguir en los comercios de la región, pero no una tarea imposible como se ha convertido al día de hoy. Aquellos que más necesidad sienten por fumar no tienen problemas en recorrer la ciudad durante un largo tiempo con la esperanza de encontrar algo.

“El martes vendí lo último que tenía. Vienen entre 40 y 50 personas al día para consultar si hay cigarrillos. A veces directamente ni te dicen hola, te preguntan desde la puerta y se van sin saludar”, explicó un comerciante.

Según informaron a este diario desde el kiosco El Túnel, hoy llegaría un pedido de tabaco para armar los cigarrillos.

Si bien hay algunos comercios que aún tienen, encontrarlos es muy difícil y con el paso de las horas también se van quedando sin cigarrillos.

“Las fábricas están cerradas”

El secretario general de la Federación de Obreros de la Industria del Tabaco, Juan Martini, expresó su “preocupación” ante “la inactividad industrial” por la que atraviesa el sector, en el marco del aislamiento social por el coronavirus.

“Frente al grave flagelo de la COVID-19 y las restricciones para evitar los contagios, las fábricas están cerradas y la producción paralizada. Se impone hallar la forma de reiniciar las tareas, por supuesto, sin romper las restricciones impuestas por las autoridades nacionales”, aseguró el gremialista en la jornada de ayer.

Y agregó: “Si las fábricas no producen es imposible abastecer el mercado. Ya es evidente esa realidad por la ausencia de stock de las empresas, lo que pone en riesgo las fuentes laborales”. Además, denunció el crecimiento de “cigarrillos truchos”.

Las dos grandes empresas industriales en el país son Massalin Particulares y British American Tobacco, que emplean a casi un millar de trabajadores y fabrican más de 1.500 millones de atados por año.

Los reclamos del rubro

Tantos los kiosqueros como las empresas fabricantes y los productores de las provincias tabacaleras enviaron pedidos al Gobierno para reactivar la producción.

De esta forma, se conoció que la Unión de Kiosqueros (UKRA) envió una nota a las autoridades advirtiendo ¨con preocupación¨ la creciente restricción en el abastecimiento de cigarrillos. ¨Esto atenta no solo contra el objetivo deseado de aislamiento social, porque unos ocho millones de fumadores circulan por distintos sitios en busca del producto, sino que, adicionalmente, y desde un punto de vista económico, esta escasez perjudica el buen funcionamiento de todos los comercios de cercanía”, apuntó la entidad.

Se estima que, en la Argentina, existen unos 100 mil kioscos registrados, pero llegan a 250 mil en total, entre almacenes y supermercados, según la cámara.

Paralelamente, la Cámara de la Industria del Tabaco (CIT), que nuclea a los dos fabricas más importantes del mercado (Massalin Particulares y British American Tobacco) también envió su inquietud a las autoridades y finalmente consiguieron que se les autorice la reactivación desde el 10 de mayo.