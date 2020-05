El Cartonazo repartió 144 mil pesos entre siete afortunados lectores

En la décimo cuarta semana del octavo Cartonazo, siete lectores hicieron cartón lleno y se repartieron el mayor pozo de la historia: 144 mil pesos en efectivo. Los ganadores fueron Carlos Lázzaro, Agustín Buffa, Viviana Loroni, Carmela Italiano, Celina Neculpan, Pablo Rossi y José Galván, quienes recibieron $20.571,50 cada uno.

El primer ganador fue Carlos Lázzaro, jubilado que compra el diario en kiosco El Obelisco y desde hace mucho lee Democracia. “Compro el diario el sábado y domingo”, comentó durante la transmisión en vivo del noticiero de TeleJunín. “Con el dinero voy a pagar algunas, deudas y todavía no sé que haré con el resto”, resaltó.

También resultó ganador el joven Agustín Buffa, de 18 años. “Es la primera vez que compro el diario”, comentó el afortunado ganador del pozo. El diario lo compró en el kiosco Domínguez y va a ayudar con algunos pagos en su hogar.

La tercera ganadora fue Viviana Loroni, que recibe el diario del kiosco El Faro. “Con el dinero todavía no sé qué voy a hacer, pero haré algo en la casa”, indicó la ganadora de $20.571,50 en efectivo.

También resultó afortunada Carmela Italiano, que compró el diario en el kiosco Epa. Carmela es italiana y a los 14 años se mudó a nuestro país. “Tengo mucha familia allá todavía”, indicó. Fue ama de casa y ahora es jubilada. “Con el dinero voy a ayudar a mi hijo para que arregle el auto que lo tiene roto”, comentó al recibir el premio.

Fue ganadora Celina Delia Neculpan, jubilada y además trabaja de ama de compañía. “Soy mapuche, del Campo la Cruz”, comentó. “Siempre compro el diario y esta vez tuve la suerte de ser ganadora”, afirmó. “Con el premio voy a ayudar a mi hijo y mi nieto”, afirmó, y envió saludos a toda la comunidad mapuche.

El sexto lector que hizo cartón lleno fue Pablo Rossi, vecino de Agustín Roca. “Todavía no sé qué voy a hacer con el dinero porque no puedo ni pensar”, reconoció. “Siempre compro el diario” a Verónica Vilches, quien vende el diario en la localidad.

Por último, recibió también los $20.571,50 José Galván, fanático de Villa Belgrano, quien recibe el diario todos los días por el repartidor Carlos Tobalina. “Todavía no pensé qué hacer con el dinero”, indicó. “Aprovecho para enviar saludos a mis compañeros, que hacemos una olla popular para estos momentos; el fin de semana estamos organizando la segunda”, comentó.

Con ellos son 140 ganadores en total y se entregaron $2.175.000 desde el lanzamiento del popular entretenimiento.

Para participar, los lectores deberán buscar los cartones que acompañan el diario Democracia los sábados y domingos y, luego, comparar los números publicados tales días de semana con los cartones que ya recibieron con los ejemplares del sábado y domingo. Si en el curso de la semana se logran reunir las 15 coincidencias, tendrán un cartón lleno y habrán ganado el pozo semanal, que es de 16 mil pesos.

Para reclamar el premio, tienen que presentarse el mismo miércoles, antes de las 20, en el diario Democracia (Rivadavia 436, Junín). Una vez confirmado que hay ganadores, el premio se entregará el jueves a las 12.30, durante la transmisión del noticiero de TeleJunín.