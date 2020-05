En Junín, Berni advirtió que si hay más contagios "volverán los controles"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, estuvo ayer en Junín, junto al intendente de esta ciudad, Pablo Petrecca, y legisladores del oficialismo y la oposición, donde analizó el trabajo realizado en la región ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Además, recorrió el Hospital Interzonal y brindó una conferencia de prensa en el edificio de España 37, tras una reunión de trabajo con autoridades policiales y políticas de la ciudad.

En relación con la decisión de quitar a los policías de los controles internos, Berni reconoció a Democracia que “no fue caprichosa”, y que tiene que ver “con el análisis de acciones que venían realizando los policías y las futuras que deberán realizar”.

“Las que teníamos programadas -futuras- se están postergando, porque se ha achatado la curva de contagio. Si eso no sucede, van a seguir los controles que estaban antes, ya que aún no hay un nivel masivo de contagios en Junín y ojalá nunca llegue”, afirmó.

“Todos sabemos que los controles son administrativos y epidemiológicos, y no tienen la facultad de detectar la presencia del virus. Lo importante, en materia de seguridad, es que a partir de ahora deberán seguir trabajando como lo venían haciendo permanentemente”, destacó.

En este sentido, aseguró que “al Conurbano no fue ningún efectivo de Junín, tras quitarlos de los operativos en la ciudad. Nosotros trabajamos con una planificación, pero nadie sabe lo que pueda llegar a pasar, ya que no hay experiencia en el mundo y no hay cálculos matemáticos que puedan dar un modelo de proyección aproximado”.

“Eso no quiere decir que en algún momento tenga que ir policía de Junín al Conurbano o viceversa. Lo que sí sabemos es que la policía, como modelo de acción, necesita una flexibilidad importante”, subrayó.

"Hasta ahora, todo el trabajo hecho y las medidas epidemiológicas tomadas han dado resultado, no solo la cuarentena, sino también las medidas de distanciamiento y el uso de tapabocas. Todo eso nos permitió fortalecer el sistema de salud provincial, organizarlo y equiparlo", agregó.

También Berni sostuvo que "todo esto permite que no haya circulación viral en Junín y que se hayan podido ir abriendo diferentes actividades, con el cuidado lógico y sabiendo que todas las medidas se pueden retrotraer si las cosas se complican. Este contacto directo, intercambio de información y trabajo mancomunado se ve y se palpa en este territorio".

Prisiones domiciliarias

Consultado por este diario sobre las excarcelaciones y el beneficio de prisión domiciliaria a reclusos en el marco de la pandemia, Berni sostuvo: “Con la Justicia que tenemos acá yo vengo a preguntar qué pasó con esa cuestión. Yo me vengo a enterar de lo que está pasando por lo que sabe el Intendente por lo que pudo averiguar de situaciones aisladas”.

“Unos de los grandes problemas que hemos tenido es que esa liberación de presos no se ha hecho solo de manera desordenada, sino también de manera irresponsable e irritativa para la sociedad”, agregó.

“Porque liberar a un violador a una cuadra de donde vive la víctima es un hecho de provocación hacia la sociedad. Lo han hecho de manera desprolija a tal punto que nadie sabe dónde están, quiénes son y qué hicieron”, apuntó.

“Por supuesto que lo han hecho sin ningún tipo de control dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, ya que no le colocaron pulseras electrónicas para monitorearlos”, señaló.

“El Intendente me ha comentado que han aparecido reclusos caminando por la Ruta 188 y de esa misma manera nos enteramos nosotros”, subrayó.



Villegas y Pinto

Más temprano, el Ministro estuvo en General Villegas y General Pinto. En ese recorrido sostuvo: “Estamos entrando en una etapa difícil porque viene el invierno y nadie sabe cómo el frío va a actuar en la velocidad de contagio del virus”.

Además, se refirió a los efectos del distanciamiento social en la economía interna de la región y dijo que se trata de "una situación que todos entendemos que es ajena a la voluntad de cualquiera", pero que "el Gobierno nacional y el provincial se han puesto al frente para paliar y atravesar esta crisis económica".

Durante la recorrida, el ministro también visitó el hospital municipal de General Pinto, donde los funcionarios locales diseñaron un espacio exclusivo para atender a posibles pacientes de Covid-19".

“Dos meses de un arduo trabajo”

Por su parte, Pablo Petrecca expresó: "Agradecemos al ministro Sergio Berni y a todo su equipo de trabajo por la visita, en la que charlamos sobre las distintas acciones con las que estamos trabajando en el marco de la pandemia por el Covid19. Llevamos dos meses de un arduo trabajo, en los que, a través de las distintas comisiones, atendemos las cuestiones de salud, económicas y sociales".

"El ministro se lleva un panorama muy completo del trabajo en conjunto que toda la comunidad de Junín está llevando adelante", remarcó y agregó: "La presencia del titular de la cartera de Seguridad provincial es muy importante porque lo hace representando al Gobierno provincial, con el que venimos trabajando en conjunto".