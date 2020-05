Héctor Azil: “Es imposible que haya reducción de trabajadores de la salud"

En el marco de la pandemia por el coronavirus, Héctor Azil, secretario de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) filial Junín, aseguró que es imposible que “haya reducción de personal de la salud o de sueldos”.

El dirigente gremial, en una entrevista con TeleJunín, aclaró: “Primero, porque no hay ninguna clínica que trabaje con excedentes de personal, por eso a veces hay horas extras o dobles turnos para cubrir. Por otro lado, porque es un sector indispensable para atender la pandemia”.

“Por suerte en Junín la salud privada es un sector importante que demanda de mucha mano de obra y que genera mucho dinero. Si bien hay reducción de facturaciones, hay que recordar que hay obras sociales, como PAMI, que pagan por cápita. Están recaudando el monto total y las prestaciones cayeron para todos los sectores,” destacó.

"En la actualidad -continuó- tenemos reclamos de las clínicas de que hay una merma en la cantidad de internaciones que obviamente se da porque se tuvieron que desprogramar distintas áreas. Pero esto no es lineal porque hay muchas obras sociales que pagan por prestación y otras por cápita”, afirmó.

“La merma se dio en todas las actividades. En el promedio no sé cómo estarán y no me corresponde ni revisar los números. Pero es algo que estamos recibiendo porque hay una esperanza de que el Estado salga a solucionar todos los problemas”, reconoció.

“Los empleadores de salud pueden acceder a un montón de beneficios que da el Estado, como parte del pago de sueldo, reducción de cargas sociales de hasta el 95 por ciento y préstamos a tasa cero”, apuntó.

“Cuando me vienen con reclamos los dueños de las clínicas, les digo que pongan a trabajar a los contadores porque hay muchas posibilidades. Hay que saber que no nos van a poder solucionar todos los problemas y todos vamos a perder algo en esta pandemia”, subrayó.

Protocolo de trabajo

Continuando con la entrevista, Azil explicó: “Hubo que trabajar en muchos frentes en esta situación. Obviamente el prioritario es la seguridad e higiene de los trabajadores, más allá de que en Junín tuvimos dos casos de coronavirus y hasta ahora estamos bastante bien, a conciencia de que esta situación puede cambiar”.

"Junto con otros secretarios de ATSA de la Provincia, el ministerio de Salud y cámaras empresarias, estamos terminando de armar un protocolo de trabajo de seguridad e higiene. Uno no desconfía de la buena voluntad de los empleadores, pero cada uno hacía lo que quería y sin ninguna norma y no había ningún organismo que lo controlara”, reconoció.

“Teniendo en cuenta que el sector de los trabajadores estaba en contacto con el contagio horizontal, ahí tuvimos que tomar mucha precaución. En el medio se juntaron algunas cosas más, como cambios estructurales y de horario, que se querían generar con la excusa de la pandemia, que los fuimos solucionando”, concluyó.