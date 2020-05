Restauraron una silla de peluquería de 80 años que volverá a lucir en Samperi

El aislamiento social y obligatorio por el coronavirus ha afectado a muchos locales comerciales de nuestra ciudad, como a los peluqueros que llevan un mes y medio sin manipular las tijeras y afeitadoras.

Pero, en Junín, a Joaquín Gaude, más allá del costo económico, la cuarentena también le dio la posibilidad de encontrarse y recuperar, por ejemplo, una antigua silla de barbero que era de su abuelo Rosario Samperi, fundador de la peluquería que hoy está ubicada en Roque Sáenz Peña y avenida San Martín.

“Me agarró la cuarentena sin saber qué hacer. Tenía un sillón que había tenido un problema, una rotura y estaba guardado en un rincón muy oxidado y viejo. Siempre tuve la idea de restaurarlo”, comenzó diciendo Gaude a Democracia.

“Me gusta hacer estos trabajos y nunca había tenido demasiado tiempo, que es lo que sobra ahora. Decidí soldarlo en lugares donde estaba roto, lo lijé hasta la base y tenía como 15 capas de pintura por todo el tiempo que tiene”, agregó.

“Es uno de los primeros sillones que tuvo mi abuelo y calculo que debe tener, mínimo, 80 años. La idea es ir restaurando de a uno los que tengo y darles un toque de modernidad, ya que queda lindo con pintura moderna que tiene otro brillo y otra terminación”, destacó.

“Es una alegría por un lado haberlo podido terminar. Está más lindo para dejarlo acá en mi casa que para llevarlo al trabajo, pero lo voy a llevar a la peluquería para que se luzca un poquito más”, subrayó.

“En definitiva estas cosas antiguas no dejan de ser lindas. A pesar de que tienen tantos años, se están volviendo a usar y restaurar. Lo antiguo está tomando fuerza, tanto en el valor afectivo y por lo que cuesta conseguirlo”, explicó.

“Necesitamos trabajar”

Continuando con la entrevista, Gaude expresó la necesidad de que “se levante lo antes posible la cuarentena, porque estamos parados y necesitamos volver a trabajar nuevamente. Hoy somos cuatro familias que vivimos de la peluquería y estamos en una situación complicada, al igual que el resto de los comercios”.

“Intentamos no tener deudas de ningún tipo, por lo que seguir pagando sin tener ingresos nos ha llevado a estar en una situación extrema desde lo económico. No es culpa de nadie y es lo que nos toca vivir”, opinó.

“Somos conscientes de lo que significa este virus y que nosotros, en nuestra actividad, estamos muy expuestos al igual que un odontólogo o médico. Estamos más que preparados en métodos para la higiene y cuando se normalice la situación, vamos a hacerlo con turnos espaciados para garantizar la seguridad”, informó.

“Esperemos que lleguen las ayudas económicas del Gobierno a los que realmente hacemos el esfuerzo de pagar los impuestos y estar al día, ya que en este momento, más que nunca, al comerciante hay que darle una mano, ya que si se funde un comerciante, se quedan sin trabajo muchos empleados”, apuntó.

“Espero que el Intendente habilite más rubros y que sea exigente con los controles. Y el que no cumpla, que se lo sancione”, concluyó.