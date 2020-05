El desarrollo de la profesión de Ciencias Económicas durante la pandemia

La contadora María Gabriela Garate, presidenta de la Delegación Junín del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires, al ser entrevistada por Democracia, se refirió sobre el transitar de la actividad de los profesionales de las Ciencias Económicas, ante un marco de aislamiento social preventivo y obligatorio.

La profesional respondió amablemente cada una de las preguntas hechas por este medio sobre dicha actividad, mediante la que los profesionales están actuando como nexo entre el fisco (nacional, provincial y municipal) y los contribuyentes.

“Estamos ante una situación absolutamente inédita. La llegada del coronavirus ha generado en la comunidad en general enormes dificultades y el desarrollo de nuestra profesión no estuvo exento de ello”, dijo la contadora Garate.

Democracia- ¿Han tenido dificultades en el desarrollo de sus actividades? ¿Se pueden hacer en forma virtual?

Garate.- Desde que se ha decretado el aislamiento, medida totalmente entendible en la situación que estamos viviendo, los profesionales nos hemos encontrado con muchas dificultades lógicas para cumplir con nuestras obligaciones y más cuando diversos vencimientos no fueron prorrogados.

Hay pequeñas unidades económicas que no cuentan con sistemas informáticos que permitan suministrar la información necesaria para preparar las declaraciones juradas de los distintos impuestos y son los profesionales los que se encargan de su preparación. Esta labor no puede desarrollarse de manera virtual, lo mismo sucede con las liquidaciones de los sueldos, para lo cual es necesario disponer de los legajos laborales. Para el desarrollo de muchas actividades es sumamente necesario que los profesionales vuelvan a sus estudios.

Pero estas no son las únicas dificultades con las que nos hemos encontrado los profesionales desde el dictado del aislamiento. También, la gran cantidad de Normas (Decretos, Resoluciones, Disposiciones, etc) que han inundado el Boletín Oficial en tan poco tiempo, el análisis de estas, la aplicación práctica con plazos perentorios para registrar a los clientes en los programas de ayuda económica que otorga el estado ocupan hoy gran parte de nuestro día laboral.

Pero hay algo más, las reuniones telefónicas con los clientes que no cesan y se prolongan por horas, tratando de buscar soluciones y contener a tantas empresas (micro, pequeñas y medianas) que la pandemia las está dejando en una situación verdaderamente crítica.

Todas estas son dificultades producto de una situación inédita que se agregan a una mayor y recurrente y que afecta enormemente el desarrollo de nuestra profesión: el mal funcionamiento de los sistemas de los organismos fiscales, que nos impide cumplir en tiempo con los vencimientos o para cumplir debemos estar conectados en horarios poco habituales donde el tráfico en la red es menor.Los profesionales, con o sin pandemia, trabajamos permanentemente contra reloj por el mal funcionamiento de los sistemas de los organismos fiscales.

Realmente es un cóctel difícil de explicar.

Democracia.- ¿Cuáles son las operaciones básicas que se están pudiendo hacer, teniendo en cuenta la escasa actividad en los organismos públicos?

Garate.- Sería interminable hacer una lista. Hoy en día hay muchos trámites que se hacen desde las páginas de los organismos. Es más, iniciado el período de aislamiento, AFIP, por ejemplo, sumó nuevos trámites a la web que antes eran, en todo o en parte, presenciales.

Sí te puedo decir que se dificulta básicamente la resolución de problemas específicos y realizar algunos trámites que aún siguen siendo presenciales.

Democracia.- ¿Han podido retomar las actividades en los últimos días?

Garate.-Estamos a la espera de una autorización. El día 24 de abril hemos elevado una nota a los intendentes municipales de las ciudades cuyos profesionales dependen de la Delegación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Junín solicitando que se autorice a los profesionales independientes en ciencias económicas a que puedan concurrir a sus estudios contables-impositivos- laborales en determinadas condiciones y bajo un estricto protocolo sanitario, para poder atender las más urgentes cuestiones concernientes a la relación fisco contribuyente que, de otra manera, salvo casos puntuales, no pueden realizarse en modo teletrabajo y que resultan, finalmente, en actividades esenciales para que el Estado provincial y nacional pueda minimizar las consecuencias no queridas que tamaña crisis demanda y demandará.