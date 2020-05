Fumadores y asmáticos, en el grupo de alto riesgo ante el coronavirus

Sabemos que el covid-19 puede afectar a un gran número de personas, de cualquier edad. Pero además de los adultos mayores y de aquellas personas que padecen enfermedades preexistentes, hay un grupo que debe tomar precauciones adicionales. Se trata de quienes atraviesan patologías respiratorias y, en particular, los fumadores.

El neumonólogo Gustavo Portiglia explicó a Democracia algunas consideraciones sobre Epoc y el asma y cuestiones a tener en cuenta sobre las enfermedades.

Asma y Epoc

“El asma es una enfermedad crónica, inflamatoria de la vía aérea, parcialmente reversible que, con tratamiento, uno puede andar perfectamente bien en la vida y eso en líneas generales es bueno. Por supuesto que los pacientes con asma tienen otros factores de riesgo que son los que van a desencadenar a veces algún tipo de complicación si tienen contaminación o contacto con personas que han tenido covid, porque es una enfermedad inflamatoria”, indicó.

No obstante, Portiglia indicó que “el asma bien tratada no tendría que tener ningún tipo de complicación pero el aparato respiratorio tiene un gran rango de sensibilidad, por lo tanto, más allá del tratamiento, se tiene que tratar de evitar el contacto o contagio no solamente con covid, sino con las enfermedades prevalentes del invierno. Además evitar la polución, la contaminación ambiental en lugares cerrados, el humo del tabaco, aerosoles, sustancias que son las que en general desencadenan las condiciones de exacerbación del asma”.

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc), en líneas generales, es la tercera causa de muerte a nivel mundial.

“El epoc tiene íntima relación con el hábito del tabaco y uno tiene que pensar que hay 65 millones de personas que sufren Epoc y que 3 millones de personas mueren por año por el Epoc”, indicó Portiglia.

“El paciente que lo padece tiene innumerables complicaciones y factores de riesgo que pueden ser tranquilamente tratados pero que no dejan de ser factores de riesgo. Los epoc tienen malnutrición, generalmente carecen de buena alimentación, en general tienen osteoporosis, muchos sufren en forma conjunta enfermedades cardiovasculares crónicas, son pacientes con hipertensión pulmonar severa, les cuesta mucho respirar, son personas que tienen un estadío muy limitado de su sistema defensivo respiratorio”, detalló.

El Epoc tiene exacerbaciones muy frecuentes en la época invernal, “por eso es recomendable la vacuna antineumocóxica y la vacuna antigripal. Eso disminuye el efecto de la afección pulmonar”.

Si un paciente con Epoc o asma está infectado con covid, Portiglia asegura que “el diagnóstico tiene que ser precoz, rápido y evitar que el paciente pueda tener complicaciones más severas”.

No obstante, Portiglia llamó a cumplir con las medidas de prevención y cuidados como el aislamiento, la higiene de manos y el uso de barbijos, entre otras.