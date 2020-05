Comercios colocaron en sus vidrieras la leyenda "Necesitamos trabajar"

El feriado por el Día del Trabajo se vivenció con angustia, ayer, en nuestra ciudad, no solo por el aislamiento sino también por los efectos económicos del coronavirus.

De hecho, la crisis generada por la pandemia viene dejando secuelas en casi todas las actividades y, con el correr de los días, se acentúa la necesidad de atender desde el Estado la situación económica de pymes comerciales y de servicios, que han visto reducidos sus ingresos a porcentajes muy bajos.

La idea es que se trate lo más pronto posible en la Mesa de Salud, para luego pedir la autorización. Agustina de Miguel. Secretaria de Gobierno.

La situación adquiere mayor dramatismo si se tiene en cuenta que el sector ya venía con un arrastre negativo de años anteriores, con una crisis económica profunda por la caída del consumo y la inflación.

En nuestra ciudad, este malestar se manifestó ayer con leyendas en las vidrieras de los comercios del centro que expresaban: “Necesitamos trabajar”, como así también mensajes al Intendente y al Gobernador para que flexibilicen la cuarentena que les impide abrir las puertas de sus negocios.

Consultada ayer por Democracia, la secretaria de Gobierno del municipio de Junín, Agustina de Miguel, afirmó: “Tuvimos una reunión con comerciantes, la idea es que se trate lo más pronto posible en la Mesa de Salud, para luego pedir la autorización a la Provincia”.

“No hay comercio al que le alcance”

En diálogo con Democracia, Raúl Parejas, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó sobre las pintadas en los comercios: “Me hicieron un comentario de esta propuesta, de este reclamo, esta acción que iban a hacer. Como presidente no puedo prohibir estas cosas, no tengo autoridad. Puedo estar de acuerdo o no. La situación de los comercios a veces lleva a esto, pero tenemos un decreto nacional y es muy difícil pasarlo por encima”.





Y agregó: “Fue organizado por los autoconvocados, los entiendo, pero justo se dio en el marco de una reunión que tuve con el intendente Pablo Petrecca. Tuvimos una charla por la situación y le comenté nuestra problemática. No hay comercio al que le alcance hoy”.

“Además ayer (por anteayer), a las 11, tuvimos una reunión con representantes de comercios de indumentaria. Estuvo presente el secretario de Salud, de Seguridad y el de Producción, además de Agustina de Miguel. No salimos con la idea de que íbamos a abrir, pero es importante decir que tuvimos una charla con el doctor Carlos Lombardi. Tenemos que hacerle ajustes al protocolo que habíamos hecho para comercios de indumentaria. El lunes presentaremos el nuevo protocolo y si sanidad lo aprueba, pasa a la Provincia, lo que es muy positivo”, destacó.

Grupo Servicios Junín

Parejas también se refirió a su designación como miembro del directorio de la empresa Grupo Servicios Junín. “Me eligió la comisión directiva, de manera unánime, y lo aprobó el Intendente. Se me nombró director y acepté el cargo, pero pedí licencia hasta terminar mi mandato en Comercio e Industria (en septiembre elecciones)”, afirmó a este diario.

Y añadió: “Voy a seguir cumpliendo mi mandato y respetando a la cámara, con errores o pocas virtudes, pero siempre luchando por el comercio y las pymes de Junín”.

En la Región

En General Villegas, un grupo de comerciantes protestó frente al municipio para que, protocolos sanitarios mediante, se consiga la apertura de los locales.