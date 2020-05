Coronavirus: la importancia de estar prevenidos para evitar complicaciones

Podría decirse que sobre coronavirus aprendemos a diario, a medida que la ciencia brinda más detalles de lo que va descubriendo sobre el virus.

Democracia dialogó con el neumonólogo de nuestra ciudad, Gustavo Portiglia, para conocer más sobre el avance de la enfermedad que en Argentina ya se cobró la vida de 225 personas y hasta la última actualización registraba 4.532 casos.

El virus “nuevo”

Si bien reúne los síntomas de una gripe como la que conocemos, Portiglia explicó que “se trata de un virus nuevo del que se conoce poco, se comenzó a aprender a través del transcurso de la evolución del virus en todo este tiempo y fueron cambiando algunas pautas clínicas del comportamiento viral que tienen que ver con la fiebre, la tos, la falta de aire o la dificultad respiratoria y generalmente el cansancio, los dolores, el goteo de nariz, el dolor de garganta, la diarrea, vómitos, y en algunos casos la pérdida del olfato o eventualmente el gusto”.

El covid es un virus pesado, gordo, mide más de doscientos nanómetros, lo que significa que tiene poca capacidad de volar, de ir muy lejos. Por eso se llama virus de superficie.

Sobre las formas del covid-19, indicó que se puede interpretar de dos formas: “Una muy leve y otra que puede llegar a ser mucho más seria, sobre todo cuando algunas de las personas no tienen fundamentalmente síntomas clínicos”.

“Los adultos en general o las personas que tienen ciertas afecciones crónicas como enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad, hipertensión arterial, enfermedades pulmonares crónicas como el epoc, el asma persistente crónica, que tienen comprometido su sistema inmunitario son aquellas personas que tienen mayor predisposición a contraer la enfermedad o si la contraen tienen mayor predisposición a tener más complicaciones”.

Cuando uno tiene un estado inmunodeficitario, el germen que penetra, sea el covid o el virus respiratorio alto, o la bacteria o el neumococo , “origina un tipo de trastorno mucho más severo porque entra sin defensa al organismo”.

Alto contagio

Portiglia explica que el covid “es un virus pesado, gordo, mide más de doscientos nanómetros, lo que significa que tiene poca capacidad de volar, de ir muy lejos. Por eso se llama virus de superficie, porque si uno tose a una persona a un metro y medio o dos de distancia, es probable que ese virus no llegue, sino que se caiga”.

El problema yace en el lugar donde “cayó”: “Si no se lo higieniza, no se limpia, con las medidas de prevención estipuladas, el virus puede estar hasta 13, 14 o 15 días latente y ahí puede llegar a contagiar si uno apoya la mano, se va, luego toma un picaporte, abre una ventana, va metiendo el virus por todos lados”, explicó.

Este virus tiene una cadena de reproducción importante porque, según Portiglia, “tiene proteínas, tiene una sola cadena de ácido ribonucleico, que es la división del virus y tiene azúcar, tiene glucosa que es la que le permite ingresar al aparato respiratorio, cuando uno tiene contacto con el covid-19”.

Es por ello que la forma más sencilla de evitar el virus es a través del lavado de manos con agua y jabón: “El virus tiene altísima sensibilidad al agua y al jabón y lavándose por 20 segundos, el virus se muere. Son muy importantes las medidas de prevención que se han estipulado para estar prevenidos y evitar de esa forma las complicaciones”.

A ello agrega, “la distancia entre personas, evitar los eventos con mucha gente, lavarse las manos con frecuencia o usar desinfectante, el alcohol diluído al 60 o 70%, evitar tocarse los ojos, la naríz y la boca, porque este es un virus de mucosa”.

Asimismo, recomienda evitar compartir utensilios como platos, vasos, ropa de cama y otros objetos si está confirmado que la persona tiene covid.

“Obviamente quedarse en casa y no ir a trabajar es una situación muy incómoda pero es muy importante, porque esto previene la propagación del virus y obviamente disminuye la tasa de descenso de la propagación”, destacó.

Remdesivir y testeos

Consultado sobre los alentadores estudios que se conocieron sobre la droga Remdesivir, Portiglia se mostró cauto.

“Es una droga que está en observación, fue utilizada en la época del ébola pero en este momento no se utiliza aunque está en estudio. Lo mismo ocurre con el Lopinavir y el Ritonavir. Estas dos drogas en forma conjunta se han utilizado para una terapia combinada en el VIH que ha sido muy buena, muy positiva. Esto mostró una actividad antiviral para el SARS y el Covid, pero eventualmente está todavía en observación. No hay experiencia respecto a eso. Se está trabajando”.

Asimismo, destacó que Argentina se encuentra en una “muy buena posición en una meseta de prevención del virus”.

“El punto fundamental es que la gente tiene que entender que el que viene de afuera o ha llegado de viaje tiene que hacer la cuarentena. Eso es fundamental porque evita la contaminación y la propagación”, destacó, al igual que las medidas de prevención brindadas por las áreas de salud.