Nueva dirigencia de SMATA Junín ofrecerá más beneficios a los afiliados

Carlos Alberto Rodríguez es secretario general de la Seccional Junín del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), con sede en General Paz 815.

Desde el 16 de marzo último, cuando asumió la nueva conducción por un período de cuatro años, está a cargo de la seccional.

Rodríguez es originario de Mar del Plata. En diálogo con Democracia, sobre su llegada a Junín recordó que en agosto de 2017 hubo una intervención en el gremio SMATA con asiento en nuestra ciudad por parte del consejo directivo nacional.

“Cuando se intervino, en principio vine a acompañar a Martín Luis Paci, que quedó a cargo de la seccional y luego quedé yo. Venía prestando tareas para la Secretaría de Interior nacional en distintas seccionales; una de las seccionales donde estuve colaborando fue en Junín. Me propusieron quedarme y me quedé, igualmente desde agosto del 2017 estoy en esta ciudad. En septiembre de 2019 tuvimos elecciones en todo el país y en las seccionales. Armamos una lista con compañeros de la seccional y fue la única”, explicó Rodríguez.

Haciendo base en Junín

La comisión ejecutiva de SMATA Junín está compuesta por afiliados de nuestra ciudad, también de 9 de Julio y Chivilcoy, entre otras ciudades.

Consultado si para Junín se había propuesto alguna directiva especial, el entrevistado manifestó que SMATA ya tenía un lineamiento nacional.

“Venimos a replicar lo que nuestro secretario general Ricardo Pignanelli nos marca como objetivo para cumplir con los afiliados. En Junín nuestro gremio había quedado un poco relegado en muchos aspectos, los compañeros no estaban siendo beneficiarios de las políticas del gremio a nivel nacional. No se les estaba brindando un buen asesoramiento gremial, no se trataba de generar nuevos beneficios en lo social y en lo gremial, entonces, nosotros vinimos a desarrollar esa tarea, que ya viene haciéndose en el resto del país. En mi caso, vengo de Mar del Plata con una forma de hacer sindicalismo muy distinta a la que había aquí”, apuntó.

“Se trata de que SMATA sea federal y que todos los compañeros tengan los mismos beneficios que los del resto del país”, reiteró.

La sede

Sobre el nuevo lugar que ocupa el gremio en Junín, que antes estaba en calle Ataliva Roca y actualmente en General Paz 915, Rodríguez explicó que cuando se hizo cargo de la intervención, quienes estaban antes se habían resistido. “Hubo varias denuncias y juicios por distintas cosas. Nosotros debíamos darle una contención a la demanda de los afiliados. Ni bien llegamos, ante la negativa de devolvernos la propiedad que estaba alquilada en ese momento, decidimos comprar otra casa y desde ese momento está funcionando la sede en este lugar”, manifestó.

“Los convenios que aplicamos acá son los de servicio: talleres mecánicos, concesionarios, VTV, Automóvil Club, que son más bien ramas de servicio. Industrias no tenemos nada”, aclaró.

Inicio de gestión

El inicio de la cuarentena fue casi junto con la asunción de la nueva conducción de SMATA Junín, lo cual afectó la actividad de los dirigentes.

“Nos marginó a todos de la actividad normal y habitual. En ningún momento dejamos de estar en contacto con los compañeros. Si bien los primeros días se cerró la seccional, ya después se empezó a trabajar en horario reducido, de 9 a 16 horas. Algunas actividades nuestras fueron declaradas esenciales. Específicamente cuando se decía que no había que parar todo lo que es la cadena de producción alimenticia ni agropecuaria en el país, algunos trabajadores de nuestro sector estaban afectados a esas áreas, en todo lo que era camiones y maquinarias agrícolas principalmente”, dijo el entrevistado.

Lo cierto es que desde el 13 de abril, cuando se declaró esencial el mantenimiento y reparación de vehículos y motos, empezó a volver el grueso de la gente perteneciente al gremio SMATA a trabajar, obviamente respetando los protocolos de seguridad que emanan desde Presidencia de la Nación y el ministerio de Salud.

“En las empresas se hizo hincapié en el cuidado de los compañeros, que cuenten con los elementos de seguridad e higiene correspondientes y se tomen los recaudos necesarios ante la pandemia de coronavirus”, aseguró el gremialista.

Comisión ejecutiva

La Seccional Junín de SMATA abarca varios partidos, entre ellos Junín, Lincoln, 9 de Julio, General Viamonte, Alberti, Chacabuco, Bragado, Chivilcoy. En total hay 980 afiliados, y en Junín concretamente, casi 400.

La comisión ejecutiva de SMATA Seccional Junín está compuesta por:

- Secretario general: Carlos Alberto Rodríguez.

- Secretario general adjunto: Hernán Micael Sirulli.

- Secretario gremial: Marcos Gerardo Pinelli.

- Secretario de actas: Vanesa Yesica Greco.

- Secretario de finanzas: Guillermo Ceferino Ferreyra.

- Secretario de Acción Social: Ariel Emiliano Alesandrini.

- Vocales: Raúl Alberto González, José R. Oyarzábal, Irma Haidee Avilés y Ricardo Alberto Gutiérrez.

- Delegados congresales titulares: Lucas Guillermo Watemberg y Daiana Solange Medina. Suplentes: Mauricio Adrián Soloa y Leticia Gisel Sánchez.