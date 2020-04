“Son pocas las escuelas que han generado campos virtuales o plataformas digitales”

Gabriela Costales, secretaria general de la Delegación Junín de SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados) Seccional Provincia de Buenos Aires, al ser consultada sobre el trabajo de los docentes privados en esta situación de cuarentena y de pandemia, hizo referencia a un comunicado de SADOP Provincia, en dichas circunstancias, difundido a las delegaciones por el consejo directivo provincial, cuya secretaria general es María Inés Busso.

Alude a que “para garantizar la continuidad de las trayectorias educativas el gobierno bonaerense estableció el Plan de Continuidad Pedagógica, a fin de que las y los estudiantes puedan seguir con el proceso educativo desde sus hogares. Y que para ello se implementaron una serie de acciones destinadas a facilitar la tarea de las y los docentes”.

Señala que si bien “en tiempos donde la solidaridad debe ser el pilar fundamental de la sociedad, las y los trabajadores de las escuelas de gestión privada comienzan a vivir tiempos de zozobra, de presiones, de malos tratos y de incertidumbres laborales”.

Al respecto, Costales acota que en esta jurisdicción se han encontrado con “algunas presiones por parte de los directivos, de algún representante legal, en este trabajo virtual que están haciendo los docentes”.

El comunicado hace referencia a que la nueva metodología propuesta por el gobierno, el trabajo a distancia, implica una continuidad pedagógica con requerimientos específicos y, para garantizar esa continuidad, el Estado Nacional y el Estado Provincial comenzaron a brindar a las y los docentes algunas herramientas como plataformas educativas sin consumo de datos móviles, cuadernillos pedagógicos, programas educativos que se transmiten por la Televisión Pública, las Radios Públicas y las Radios Comunitarias, aulas virtuales a disposición de las y los docentes, etc.

Responsabilidades

La nota de SADOP Provincia apunta que “en el sector de la Educación de gestión privada, sin querer generalizar, hemos encontrado una transferencia de las responsabilidades que recaen exclusivamente en las y los docentes, quienes tienen que ingeniárselas para lograr llegar a sus estudiantes”.

“Son pocas las escuelas - hay que decir que existen - que han generado campos virtuales o plataformas digitales donde las y los trabajadores puedan desarrollar sus tareas. Al contrario, se ha recurrido, en casi la totalidad de los casos, a elementos personales de las y los docentes, como sus teléfonos o computadoras, en caso de que dispongan de ello”.

“Esto, entre otras situaciones, ha llevado a que información privada, como es el número de teléfono, haya sido puesto a disposición de la comunidad entera. Ni hablar del consumo extra de datos móviles que este nuevo trabajo implica, que de ninguna manera está siendo absorbido por las instituciones empleadoras, o de la rotura de la PC, tablet o teléfono, cuyas reparaciones son absorbidas por el magro salario docente”, expresa el escrito de SADOP.

“Párrafo aparte merecen las y los docentes de Informática o de Nuevas Tecnologías, docentes que en muchos casos son considerados ‘extraprogramáticos’ y cobran un salario menor, produciéndose una clara discriminación respecto a sus colegas, y que en estos tiempos han sido la rueda de auxilio de muchas escuelas que no estaban preparadas tecnológicamente para estos tiempos”, señala.

El SADOP manifiesta que “más que nunca creemos que es momento de parar con esta desigualdad y, de una vez por todas, los salarios de estas y estos docentes sean equiparados con los salarios de docentes que dictan materias curriculares, ya que cumplen la misma tarea, con la misma responsabilidad y, en épocas como estas, asumen aún muchas más actividades de las que su relación laboral les exige”.

Horarios

El SADOP indica que “paralelamente a las formas de todo esto, también ha cambiado, y en forma preocupante, la concepción sobre la disponibilidad horaria de las y los trabajadores de la Educación”.

“Es habitual observar en directivos, pero sobre todo en representantes legales, que habilitan las consultas de las familias “a cualquier hora”, es decir, que las y los docentes no solo deben estar disponibles durante la carga horaria que les corresponde, sino que también lo deben hacer a toda hora”.

“Las y los docentes no solo deben lidiar con las tareas propias del cuidado de su familia, sino que además tienen que asumir sus responsabilidades estrictamente laborales extendidas ahora a cualquier horario.

Por supuesto que esto está repercutiendo negativamente en la salud de las y los docentes del sector”, señala el gremio, preocupado por esta situación.

Encuesta

En este sentido, desde la Conducción Nacional del SADOP se ha impulsado una encuesta para las y los trabajadores del sector de todo el país, que busca obtener datos sobre esta realidad y actuar en consecuencia, acompañando en esta situación.

“Nos preocupa también la situación de las y los docentes que están cumpliendo con suplencias, o quienes tienen que renovar licencias por enfermedad. Lamentamos que los inescrupulosos de siempre pretendan ahorrar un salario dejando sin tareas a docentes suplentes, negando la reincorporación a docentes titulares o solicitando documentación imposible de obtener en esta situación”, dice la nota.

“La legislación laboral no ha cambiado, ni se encuentra suspendida - muy por el contrario - en estos tiempos se generaron normativas de mayor protección a las y los trabajadores, y no hay lugar para las especulaciones”.

SADOP Provincia destaca que “es responsabilidad de los empleadores cuidar las fuentes de trabajo y la calidad de este.

El gremio también hace referencia a una grave problemática en la Provincia como es el no cobro del salario o el cobro parcial. En especial, en algunos niveles como el inicial, con niveles preocupantes de amenazas de pérdida de las fuentes de trabajo.

“Exigimos responsabilidad en quienes conducen las escuelas, que entiendan que la Educación no es un negocio, que son parte del sistema público de Educación, y que las y los trabajadores de escuelas de gestión privada tienen los mismos derechos que las y los trabajadores del sector estatal”, señala la nota.

Jardines maternales

Gabriela Costales hizo referencia al tema de los jardines maternales en Junín y a la creciente preocupación por el encuadramiento de estos.

“Nos preocupa demasiado, primero porque no están encuadrados como instituciones educativas, es decir, hay muchos jardines maternales que figuran como centros recreativos o como guarderías, pero no como instituciones educativas, cuando la ley nacional de Educación y la ley provincial lo encuadra a partir de los 45 días que todos los centros de atención deberían ser instituciones educativas. Y, en el caso de los privados, deberían estar supervisados por la DIEGEP. En Junín tenemos algunos que están reglamentados y otros que los docentes figuran como empleados de comercio, cobran un salario que no es el del docente y no están supervisados por la DIEGEP”, afirmó.