“Los empleados de comercio están entre los más afectados por la crisis económica”

Federico Melo, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Junín (SEC), al ser entrevistado por Democracia, se refirió a la situación del sector.

“Estamos conviviendo con un problema de público conocimiento, que es la pandemia del COVID 19, que realmente nos está afectando mucho a todas las actividades en general. Nosotros, comisión directiva del Sindicato, estamos muy preocupados por nuestros representados, que son los afiliados al SEC, los empleados de comercio de Junín”, manifestó.

“El comercio es una de las actividades más afectadas en esta crisis económica que estamos sufriendo a nivel mundial. El comercio y los servicios se están resistiendo mucho y estamos preocupados y ocupados para ver de qué manera como gremio podemos ayudar ante esta difícil situación”, dijo.

Acción conjunta

Federico Melo también aludió a las reuniones con Comercio e Industria, el municipio y el SEC, para ver si se podía avanzar en la puesta en marcha de algunas actividades.

“Debido a la última disposición administrativa de la Presidencia de la Nación que le da facultades al Gobernador y a los intendentes de presentar diferentes protocolos para empezar a reactivar moderadamente diferentes actividades, esto obviamente hace que se trabaje permanentemente con el municipio y Comercio e Industria, usando las herramientas tecnológicas que pueden ser video-llamada, video- conferencia. Son herramientas que llegaron para quedarse, nos dan la oportunidad de mantenernos siempre en contacto”, dijo.

El SEC

El entrevistado dijo que desde el SEC se observaba internamente a la organización, para ocuparse de “la gran familia mercantil que hemos creado”.

“Nosotros, como sindicato, estamos muy acostumbrados a ser un gremio que brinda servicios de asesoramiento gremial pero principalmente a atender la salud, lo social y lo recreacional. Lamentablemente, por lo que estamos viviendo muchos de esos servicios están paralizados. En algunos otros casos, como los consultorios médicos, en la atención de la salud le estamos dando prioridad a las urgencias y a los pacientes que tienen tratamiento por alguna patología en especial. Igualmente, estamos muy presentes por el tema de las farmacias y la repetición de recetas para la gente que necesita tomar sus medicamentos, tanto en el gremio como en nuestros Policonsultorios, haciendo un horario especial para poder satisfacer esta demanda”, explicó.

El entrevistado manifestó que trataban de estar cerca de los afiliados, aplicando también herramientas tecnológicas que les permitan interactuar con ellos.

“Estamos viendo el panorama laboral, de servicios, de cuidar a nuestros compañeros también, que dependen de nosotros. En el gremio y en la mutual tenemos 910 familias que dependen de nosotros. Hay que ver de qué manera podemos salir adelante, ante esta situación. El mayor problema que tenemos es la falta de información y las diferentes disposiciones presidenciales, provinciales y municipales que van cambiando día a día y hace que nosotros tengamos que ir viendo esa situación y reacomodándola a nivel local”, manifestó.

Empleo

A la consulta acerca de si hubo algún despido, suspensiones, vacaciones ‘obligadas’ o inconvenientes en cuanto a cobro de sueldos, Federico Melo respondió: “Despidos no hubo porque hay un decreto presidencial, un DNU, que suspende los despidos por 60 días, o problemas de convención colectiva. Sí tenemos diferentes llamados, brindamos asesoramiento ante reducción de salarios en algunos casos. En estos casos, lo estamos tratando en forma particular con nuestros abogados y la oficina gremial”.

El sindicalista habló de las herramientas que estaba dando la Presidencia de la Nación, programas de asistencia de emergencia para el trabajo y la producción, y otros tantos decretos. “Son efectivas, o esperamos que sean efectivas al momento de actuar con ellas, porque si bien la mayoría de las empresas ha decidido adaptar estas herramientas e inscribirse en la AFIP para ser beneficiario de estos programas, todavía están expectantes a recibir este beneficio, porque de ser así, si el Estado se hace cargo de parte del salario, para las PyMes y los comercios más chicos que están totalmente afectados en el aislamiento, va a ser una herramienta enorme para poder ir transitando esta crisis sanitaria y económica”, estimó.

Melo dijo que también había otras herramientas. “Nosotros estamos hablando con algunas empresas, por acuerdos con aquellas que no están exceptuadas para realizar actividades y que tienen empleados totalmente aislados, sin hacer ningún tipo de tarea por este tema de la prohibición de prestar servicios. Se trata de hacer acuerdos para evitar que estas empresas paguen las contribuciones con un plazo de 60 días o mientras dure el aislamiento. Queremos que el empleado tenga garantizada su fuente de trabajo y el salario neto de bolsillo, para no perder poder adquisitivo. Eso, principalmente, lo estamos hablando con algunas empresas en particular que están en un ciento por ciento afectadas por el aislamiento, al igual que sus trabajadores”, afirmó.

Sobre los contactos con Comercio e Industria, el dirigente mercantil dijo que se estaba haciendo un trabajo con diferentes actividades, para ver si podían empezar a reabrir y que esto lo evaluaría el municipio y la Provincia.

“Nosotros, obviamente estamos de acuerdo en moderadamente empezar a prestar algún servicio, pero la condición exclusiva para nosotros es garantizar las medidas de prevención, seguridad e higiene para que los compañeros puedan prestar un servicio acorde al momento que estamos transitando”, advirtió.

Atención

A la pregunta si el SEC había dispuesto servicios para los afiliados, en el marco de la cuarentena, Melo respondió: “Se prestan servicios presenciales de 8 a 14 horas, en Saavedra 77, y en los Policonsultorios que están en barrio Belgrano de 8 a 12, para que también la gente de ese sector de la ciudad no tenga que trasladarse y cruzar las vías ferroviarias, que es lo más engorroso hoy en día en la ciudad por los controles que se estaban dando”.

“En cada una de las dependencias tenemos odontólogos para consultas de urgencias odontológicas y profesionales para atender a los afiliados en casos de alguna consulta de urgencia también. El mismo profesional está apto para prescribir recetas, dado que tenemos las historias clínicas de cada paciente, y esto permite también poder acceder al medicamento de una forma más rápida y que no tenga que estar con tantos trámites encima”, explicó.

Asesoramiento

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio manifestó que en estos días se presta bastante asesoramiento gremial, poniendo a disposición teléfono, correo electrónico y abogados.

“Los abogados están en diferentes momentos en forma presencial en el sindicato para asesorar a los compañeros que lo requieran, dado que hay muchas dispensas y licencias que ha sacado el Estado y requieren de asesoramiento para el afiliado”, apuntó.

“Estamos trabajando día y noche para que en lo inmediato se interactúe de forma online con el afiliado. Un equipo de programadores está tratando de que nuestros servicios se vean reflejados en internet, para que el afiliado pueda sacarse un turno por ese medio, en cualquier otro servicio que brindamos: podología, pedicuría, odontología, óptica. La nueva disposición hace que esto sea con turnos, por lo cual nos tenemos que acomodar a las nuevas tecnologías”, apuntó.

“También estamos evaluando la posibilidad de generar consultas online en un primer término, y que el médico pueda derivar o citarlo en forma presencial, si es necesario. Creo que esta va a ser una herramienta muy importante de salud para todos nuestros afiliados”, dijo.

Melo afirmó que estaban trabajando mancomunadamente con el Gobierno local, con Comercio e industria y empresas que así lo requieran, en el tema solidaridad.

“Hay que ver de qué manera podemos ser lo más útiles posible en estos momentos y ponernos a disposición. Creo que la palabra clave es solidaridad entre todos los actores sociales, para tratar de salir de este momento lo menos perjudicado posible”, concluyó.