Destacan el trabajo de los operadores de playa en las estaciones de servicio

La Federación de Empresarios de Combustible de la República Argentina (FECRA) representa a alrededor de 2000 estaciones de servicio del país.

Su sede está en Buenos Aires y la entidad tiene un convenio que también es aplicado por sus representados en Misiones, Formosa y Catamarca.

La ciudad de Junín ya cuenta con una subdelegación de FECRA, abierta el 25 de abril 2019, a cargo de Ángel José Chocrón, vicepresidente tercero de FECRA.

En diálogo con Democracia, Hernán Landgrebe, secretario de FECRA, destacó la labor que desempeñan los operadores de playa de las estaciones de servicio, que cumplen un servicio esencial y de atención al público.

“En este día del trabajador, nosotros estamos orgullosos de nuestros empleados porque desde el primer día están al frente. Me parece que se les dio poco reconocimiento a los operadores de playa de las estaciones de servicio, porque la verdad que sin ellos nada se hubiese podido mover, porque el combustible es esencial para las ambulancias, bomberos, policía”, manifestó Landgrebe.

“Queremos reconocer el esfuerzo que hicieron porque no dejaron de trabajar nunca en esta pandemia. Lo hicieron trasladándose de su casa al trabajo y después de vuelta, con el riesgo de llevar el contagio a su casa”, apuntó el entrevistado.

Señaló que ellos estaban en contacto permanente con la gente, prestando un servicio esencial. “Se hicieron guardias mínimas, venían a trabajar un día sí y un día no, pero nunca dejaron de estar en su puesto de trabajo”, dijo.

Expectativas

Sobre las expectativas para cuando finalice la pandemia, Hernán Landgrebe manifestó que, basándose en los países donde la pandemia estuvo muchos meses y que ya no están en cuarentena, observaban que puede pasar que la gente deje de utilizar el transporte público y usen más los autos. “Eso sería algo bueno para nosotros. Pero, por otro lado, a muchas empresas les dio resultado el trabajo a distancia, entonces, por ahí mucha gente deja de moverse hacia su trabajo u oficinas. Vemos que habrá cambios de hábito”, advirtió.

El dirigente manifestó que después de la pandemia, el panorama será otro, teniendo en cuenta que hay actividades que, por más que las habiliten a trabajar, les costará mucho reactivarse: los restaurantes, cine, teatro y grandes eventos.

“Hay petroleras que esperan recuperar el ciento por ciento del volumen de venta recién para marzo-abril del 2021. Son estimaciones basadas en estadísticas y experiencias de países que están más adelantados que nosotros en cuanto a la pandemia”, dijo.

“Vemos que los shops de las estaciones de servicio quizá pasen a tener un papel importante, ya que la gente va a buscar un lugar de confianza, cercano a su casa, entonces tal vez ese espacio tenga que reformular su oferta. Últimamente los shops se habían convertido en cafetería, pero eso no va a ser posible por el distanciamiento que hay que tener. Ese espacio se va a reutilizar ofreciendo otros artículos como productos de almacén, de primera necesidad. Habrá que reformularlos por los cambios de hábito que habrá en el consumo”, estimó el entrevistado.