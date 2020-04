Levantan controles en los pasos a nivel pero siguen los operativos en las rutas

Como estaba previsto por el ministerio de Seguridad bonaerense, la policía dejó de realizar, ayer, controles de tránsito en Junín por el aislamiento preventivo y obligatorio por el coronavirus.

La medida, dispuesta por el ministro Sergio Berni, apunta a focalizar la tarea policial en la prevención del delito, con operativos dinámicos en las calles, aunque se mantiene la presencia de dos uniformados por control.

Ante esta situación, el municipio dispuso que se levanten los controles en los pasos a nivel de Rivadavia, Primera Junta y Alberdi, y en la Ruta 7 –a la altura del restaurante La Carpa-. Sin embargo, se mantienen los operativos en la Ruta Nacional 7 (a la altura del Destacamento de la Policía Vial) con efectivos de la Policía Federal y Gendarmería; en Pastor Bauman (con agentes de tránsito del municipio); y en la Ruta Nacional 188 (a la altura del Aeródromo local).

Están tratando de romper el servicio sanitario de la ciudad”, disparó Chami a la Provincia.

Según pudo saber este diario, el municipio abrirá a partir de hoy el corte de calle Alberdi, de 7 a 18, y analiza ir abriendo paulatinamente avenida República y Pastor Bauman, aunque esto va a depender de la evolución de la pandemia en nuestra ciudad y el comportamiento ciudadano.



Chami: “Venimos sufriendo embates”

En diálogo con TeleJunín, el director de Seguridad del municipio, Luis Chami, afirmó que la resolución de la cartera de Seguridad bonaerense “no tiene sustento”, porque “el pueblo de Junín ha hecho muchísimo esfuerzo para que el virus no esté circulando” en la ciudad.

Y agregó: “Estábamos trabajando muy bien con la policía, de manera articulada.

Hay una decisión del ministro y del Gobernador que no nos cayó bien. No se entiende por que tenemos el delito en baja, se estaba haciendo un trabajo muy bueno”.

El funcionario consideró igualmente que “no es momento de discusiones políticas”.

Pero señaló que el municipio viene “sufriendo embates, desde la decisión de la Corte Suprema de liberar a los presos y dejarlos en la calle, que si hacemos un análisis, no tiene justificativo, más allá de que la justicia diga que sí, porque cuesta mucho trabajo y muchos recursos poder tener presos detenidos con sentencia”.

Y amplió: “Hace pocos días nos querían sacar policías para mandarlos al conurbano bonaerense. Nos mandaron presos del conurbano al servicio penitenciario, poniendo en riesgo al personal que trabaja allí y a la población carcelaria. Si nos ponemos a mirar finito, están tratando de romper el servicio sanitario de la ciudad. El intendente nos pidió que miremos solo lo que tenemos que hacer por el vecino y en eso estamos”.



“Se necesita mucho personal”

“No es poca cosa poder mantener un sistema de control en las rutas, porque se necesita mucho personal. El personal de tránsito del municipio, con muy buena predisposición,

asumió el servicio y lo vamos a llevar adelante en conjunto con la Policía Federal, Gendarmería, Policía Ecológica y Bomberos”, afirmó.

Y añadió: “Dentro de la ciudad no tenemos la posibilidad de hacer el control, esto no quiere decir que la gente va a poder andar libremente porque está en vigencia el DNU y la cuarentena dictada por el Gobierno nacional, por lo que aquel que salga corre el riesgo de que le secuestren el vehículo o la contravención, que va de los 5 mil a los 107 mil pesos; no es barata”.

“Le pido al vecino de Junín que nos siga acompañando, estamos haciendo las cosas bien, tengamos paciencia y tengamos memoria, recordemos después qué reacción tuvo la Provincia y el arco político de nuestra ciudad que responde al oficialismo nacional”, punzó.



La decisión de la Provincia

La medida que tomó la cartera provincial “se fundamenta en la necesidad de responder con anticipación y celeridad a los cambios en las dinámicas delictivas que tienen lugar en

el contexto de la pandemia por el coronavirus”, aseveraron.

Y aclararon que "en el marco del trabajo coordinado entre la Provincia y los distritos, el ministerio de Seguridad confirma que se mantiene la prestación de servicio de hasta dos efectivos en cada control que estipulen los intendentes, para apoyar la actividad de los inspectores locales".

De esta manera, los efectivos que se encontraban realizando controles vehiculares estáticos en puntos fijos por la pandemia fueron reasignados ayer a tareas de patrullaje dinámico dentro del distrito para fortalecer la prevención general del delito y la atención de emergencias derivadas del 911 en los distintos barrios y centros comerciales.

Los controles vehiculares, que la municipalidad implemente, “contarán con el auxilio de la fuerza pública provincial, previa autorización de su cadena de mando natural, y habiendo evaluado la disposición de recursos humanos y logísticos en cada contexto particular”, dijeron.