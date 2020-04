La UNNOBA presentó la oferta virtual en oficios y para adultos mayores

La UNNOBA hizo la presentación de la oferta para este cuatrimestre del

Programa de Educación y Promoción de la Salud de Adultos Mayores

(PEPSAM) y del Instituto de Oficios y Competencias Laborales.



En una conferencia de prensa virtual, el rector de la Universidad,

Guillermo Tamarit, destacó que estos programas debieron ser adaptados

a la modalidad online, para poder dar respuestas en este tiempo de

aislamiento social preventivo y obligatorio.



“Quisimos hacer esta presentación con nuestros socios naturales en

estos temas, como la Agencia de Desarrollo, PAMI, ANSES,

municipalidades”, señaló el rector. Y, en ese marco, sostuvo que “esta

es una oferta inicial entendiendo que ambos espacios, tanto el

Instituto de Oficios como el PEPSAM, son abiertos para hacer una

construcción en conjunto”.



En relación a los “socios” mencionados por Tamarit, participaron de la

conferencia las titulares de la UDAI 1 y 2 de ANSES Junín, Carolina

Echeverría y Lucía Astudillo; el director regional de PAMI, Mario

Scorsetti; la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Pergamino,

Lidia Piatti; el vicepresidente de la Sociedad Comercio e Industria de

Junín, Manuel Dos Reis; y en representación de la Agencia de

Desarrollo de Junín, estuvo el presidente de la Sociedad Rural de esa

localidad, Gustavo Frederking.







PEPSAM



El secretario de Extensión de la UNNOBA, Juan hablo Itoiz, fue el

encargado de dar los detalles de la oferta del PEPSAM para este

cuatrimestre.



“Apuntamos a acompañar al colectivo de adultos mayores en este momento

de aislamiento social con actividades y contenidos a los que podrán

acceder a través de los canales virtuales de la UNNOBA”, señaló Itoiz,

quien además bregó para que, tanto los alumnos habituales del programa

como otros que todavía no han participado, “puedan tener esta

herramienta que contribuya a pasar estos días de cuarentena”.



El 4 de mayo comenzará la inscripción para los cursos y talleres que

se corresponden a cuatro áreas: Salud, Sociocultural, Educación

Artística y Tecnología. “Las opciones van desde canto, tango o

historia, hasta turismo o el uso de tecnología a través de celulares y

tablets” ejemplificó Itoiz. Y añadió: “La idea es que los adultos

mayores ingresen a la página de la Universidad y completen un

formulario de inscripción muy simple, y a partir de ahí poder acceder

a estos talleres”.





Instituto de Oficios



La secretaria Académica de la UNNOBA, Pilar Traverso, explicó que la

de este cuatrimestre será la primera oferta enteramente virtual del

Instituto de Oficios y Competencias Laborales.



“Apuntamos a retomar las áreas de capacitación que nuestros socios nos

habían señalado como necesarias cuando hicimos el relevamiento, y

adecuarlas a la situación particular que estamos viviendo. En ese

marco, el objetivo principal es desarrollar competencias y habilidades

en los cursantes para que puedan llevar adelante proyectos adecuados

al contexto actual”, comentó Traverso.



Y, en tal sentido, indicó que se desarrollarán seis cursos que abordan

temas como ventas por internet, marketing digital, emprendimientos

alimentarios y manipulación higiénica, eficiencia energética, y manejo

del programa Excel en los niveles básico y avanzado. Esta oferta se va

a dictar enteramente en modalidad virtual a través de la plataforma de

educación digital de la Universidad.







Convocatoria a sumar



Todas las instituciones con representación en la conferencia

manifestaron el apoyo a la oferta presentada, tanto para la difusión

como para el eventual aporte de otras iniciativas que puedan sumarse.



“En el caso del PEPSAM, creemos que el programa puede funcionar como

una alerta respecto a la comunicación y, a partir de allí, vamos a

requerir de ustedes, como entidades que tratan con adultos mayores,

para ver cómo ir derivando si aparecieran algunas circunstancias que

pueden tener que ver con salud, soledad y otras cuestiones que,

naturalmente, la Universidad no va a poder manejar”, puntualizó el

rector.



Asimismo, Tamarit subrayó que se está trabajando con coordinación y

articulación con los municipios de la Región.



Finalmente, la vicerrectora de la UNNOBA, Danya Tavela, convocó a los

presentes a difundir la propuesta “y a mejorarla y hacerla crecer,

para contribuir de manera significativa entre todos a la construcción

de la inteligencia colectiva y a la posibilidad de que, tanto los

adultos mayores como los que necesitan incrementar sus potencialidades

para el trabajo, puedan hacerlo”.