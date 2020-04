Desde FECRA señalan una pronunciada baja en la venta de combustible

La situación de las estaciones de servicio en el país no escapa a la realidad afectada por la pandemia del coronavirus y se ha notado una pronunciada baja en las ventas.

La Federación de Empresarios de Combustible de la República Argentina (FECRA) está en Buenos Aires y tiene un convenio que también lo aplican Misiones, Formosa y Catamarca. En total representa alrededor de 2 mil estaciones de servicio.

En Junín hay una subdelegación de FECRA, abierta el 25 de abril 2019, a cargo de Ángel José Chocrón, vicepresidente tercero de FECRA.

Hernán Landgrebe, secretario de FECRA, al ser entrevistado por Democracia, explicó la baja del consumo actual y la incidencia en las estaciones de servicio.

“Hubo una baja pronunciada en la venta de combustible. Las estaciones de servicio urbanas, cuando empezó la cuarentena, bajaron las ventas en un 90 por ciento. Hoy estamos alrededor de un 75 por ciento en baja respecto a las ventas habituales de antes de la cuarentena”, señaló.

El entrevistado explicó que la actividad se fue recuperando a medida que abrieron actividades. Es decir, desde que empezó la cuarentena hasta hoy, el consumo subió un trece por ciento aproximadamente, estimó.

“Esta baja se nota más en la ciudad, porque en las estaciones rurales cerca de los campos el consumo de gas oil no se vio afectado porque el campo está en la cosecha. Las que venden al agro se vieron afectadas pero en un 65 por ciento, nosotros llegamos a tener una baja en las ventas de hasta el 90 por ciento”, dijo.

Acotó que los trayectos que realizan los conductores de vehículos son más cortos, son dentro de la ciudad. Los trayectos largos ya no se hacen.

A la pregunta si FECRA había propuesto alguna medida al Gobierno nacional en cuanto al manejo de precios de los combustibles y demás, el entrevistado dijo que no. “En lo que es petróleo no tenemos injerencia en esas negociaciones entre las petroleras y el Gobierno, y siempre somos los más golpeados. Las estaciones de servicio somos el último eslabón de la cadena. Tampoco somos formadores de precios. Compramos a un valor y la petrolera nos da un valor sugerido”, apuntó.

Expectativas

Sobre las expectativas cuando finalice la pandemia, Hernán Landgrebe manifestó que, basándose en los países donde la pandemia estuvo muchos meses y que ya no están en cuarentena, observan que puede pasar que la gente deje de utilizar el transporte público y usen más los autos. “Eso sería algo bueno para nosotros. Pero por otro lado, a muchas empresas les dio resultado el hecho del trabajo a distancia, entonces, por ahí mucha gente deje de moverse hacia su trabajo u oficinas. Vemos que habrá cambios de hábitos”, dijo.

“Hay petroleras que esperan recuperar el ciento por ciento del volumen de venta recién para marzo-abril de 2021. Son estimaciones basadas en estadísticas y experiencias de países que están más adelantados que nosotros en cuanto a la progresión de la pandemia”, concluyó.