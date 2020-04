Venta y distribución de repuestos del automotor y de las maquinarias agrícolas

Ricardo O. Gralatto S.R.L. es una de las casas tradicionales de venta de repuestos del automotor y maquinarias agrícolas que cumple, este año, 48 años de funcionamiento ininterrumpido.

Osvaldo Gralatto, hijo del fundador de este emprendimiento comercial, al ser consultado por Democracia, explicó que, en tiempos de pandemia y limitaciones en la comercialización persona a persona, la empresa continúa brindando servicio en lo que es venta, distribución mayorista y comercialización por menor de repuestos automotores y agrícolas.

“La gran mayoría (el 90 por ciento) de las ventas es en la zona. Ya hemos hecho varios viajes para entregar, tenemos logística propia, hemos viajado hasta Trenque Lauquen sin ningún problema pero cumpliendo con las indicaciones de las autoridades en cada localidad”, afirmó Osvaldo al referirse a la asistencia que se da, principalmente al sector agropecuario, que realiza un trabajo fundamental para nuestro país.

“La actividad del sector agropecuario no se ha visto interrumpido por la cuarentena. El trabajo en los campos hizo que mantuviéramos un movimiento casi normal. Contamos para ello con logística propia y comisionistas. Nos movilizamos como nos indican las autoridades de las distintas ciudades. A veces, cuando los caminos están cerrados, se han tenido que acercar a nosotros quienes nos compran los repuestos”, acotó.

Consultado sobre el tema precios, el comerciante dijo que, si bien a principios de marzo hubo algún pequeño movimiento de precios, desde entonces no hubo incremento. “Nosotros no hemos aumentado un solo precio”, aseguró Osvaldo.

Desde 1972

La búsqueda de nuevos horizontes y ánimos de progreso fueron los principales impulsores que llevaron a Ricardo Osvaldo Gralatto a gestar su empresa, en junio de 1972, en la ciudad de Junín, al noroeste de la provincia de Buenos Aires.

El emprendimiento dio inicio con la distribución de productos en una zona reducida y mercados pequeños, que lograron ampliar y diversificar, basados en la efectiva capacidad de gestión.

El desarrollo de nuevas tecnologías abocadas a la actividad agrícola, de significativo peso en la zona, y el crecimiento de la industria automotriz crearon nuevos y más extensos mercados, que dieron pie al crecimiento incorporando al negocio la distribución de importantes marcas, que se complementan para ofrecer una amplia gama de productos.