Progresivamente se reactiva la venta de repuestos del automotor en Junín

Autoreparados, de Marcelo Tenca, está ubicado en Benito de Miguel 176 de nuestra ciudad.

Desde hace 32 años, Marcelo está en la actividad de venta de repuestos y, en este negocio particularmente, 17 años de manera continua.

“Primero eran repuestos reparados y, luego, repuestos nuevos. Soy el representante de Fric-Rot Monroe – dijo el entrevistado por Democracia-. Trabajo todo lo que sea suspensión, tren delantero en general y distintas marcas de embragues. Vendemos repuestos para todo tipo de vehículos livianos y de pick up, y algunos camiones. Son de primera calidad para todas las marcas de automotores. Vendemos repuestos a talleres mecánicos y a particulares también”.

Cabe mencionar que Autoreparados está ubicado en una de las calles más transitadas de nuestra ciudad, principalmente por quienes vienen de afuera, con la intención de proveerse de algún servicio para su automotor.

Los contactos con los clientes se realizan en forma bastante directa- teniendo en cuenta la cuarentena- ya que pueden llamar por teléfono para explicar lo que necesitan o mandar un e-mail.

“Yo siempre estoy en el negocio, la gente trata conmigo y me dice lo que necesita. Quienes son de la zona pueden llamar por teléfono y luego reciben lo que necesitan por comisionista. Tenemos toda una logística de servicio con los talleres. Se puede mandar el repuesto con el comisionista, tratando de brindar la solución en el menor tiempo posible”, destacó Tenca.

Respecto a cómo es el manejo del local durante la cuarentena, Marcelo Tenca explicó: “En primera instancia estuvimos cerrado, como todos, y después, sobre finales de marzo, se permitió trabajar a puertas cerradas, con un servicio de atención limitado, enviando el repuesto. Ya en la semana del 6 de abril permitieron a los mecánicos trabajar en horario limitado y nuestra actividad comenzó a moverse más, puesto que antes estaba todo muy parado”.

“Estamos como todos, empezando a caminar porque no había comisionistas, las distribuidoras estaban cerradas, recién después del 6 abrieron, bajo las condiciones que se exigen ahora y los comisionistas empezaron a moverse más”, dijo.

El entrevistado continuó explicando que, a pesar de que pueden trabajar, la actividad estaba “muy planchada porque la idea es quedarse en casa”, entonces el vehículo no se utiliza o se utiliza menos.

“Estamos a la espera de que poco a poco se vaya normalizando la situación”, manifestó.

Tenca apuntó que el horario de atención de su casa de repuestos es de 8 a 15, horario en el que también trabajan los mecánicos.

Al ser consultado por los precios, el entrevistado dijo que estaban más o menos igual.

“Algunos proveedores no han aumentado, pero otros lo harán. Sucede que el rubro nuestro está muy ‘pegado’ al dólar, muchos repuestos son importados, de origen chino”, acotó.