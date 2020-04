El municipio tomó un crédito para pagar sueldos

Tras llegar a un acuerdo con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Junín accederá a un crédito para pagar los salarios de abril. Se trata de un préstamo a tasa 0% que se deberá abonar dentro de este mismo año y podrá ser utilizado para solventar el pago de una parte de los sueldos de los trabajadores municipales, correspondientes al presente mes.

La decisión surge tras registrar una baja en la recaudación local, en el orden del 70%, y una baja en la coparticipación recibida desde la Provincia también de un 70%.

En total, serán 45 millones de pesos que, sumados a los 4 millones que la Provincia ya transfirió mediante el Código Único de Distribución (CUD) al municipio como aporte no reintegrable, servirán para cubrir aproximadamente el 60% de los 78 millones que todos los meses se desembolsan entre sueldos y servicio de recolección de residuos.

La ayuda financiera forma parte del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la contención Fiscal Municipal” al cual pueden acceder los municipios que lo soliciten y que, en caso de hacerse efectiva, deberán devolver a partir del mes de agosto, mediante descuentos en los conceptos coparticipables.

La secretaria de Hacienda y Finanzas, Lorena Linguido, indicó: “En marzo hemos podido pagar en tiempo y forma los sueldos, pero estimamos con mucha preocupación, dada la baja en la recaudación, que no vamos a poder hacer lo mismo con los sueldos de este mes si no accedemos a un financiamiento”.

A su vez agregó: “Por este motivo, hemos solicitado este crédito, que nos servirá para pagar una parte de los sueldos de este mes, pero no para todo lo que se abona en concepto de salarios y costo de recolección de residuos. Sabemos que son meses donde todos debemos hacer esfuerzos, por eso también se tomarán medidas complementarias para bajar gastos, aliviar costos y optimizar servicios”.