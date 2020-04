Liberaron la primera tanda de pejerreyes criados en jaulas flotantes en la Laguna

Con el objetivo de repoblar la Laguna de Gómez de pejerreyes, fueron liberados los peces que se encontraban dentro de las jaulas que habían sido colocadas por primera vez en octubre del año pasado con las larvas traídas de Chascomús. Esto se da en el marco de la cuarentena por el coronavirus que le está dando un respiro a la naturaleza.

Esta técnica, con presencia del zooplancton, comida que consumen los alevinos, y la calidad del agua, posibilita desarrollar el cultivo como alternativa para abaratar los costos de ciertas etapas del ciclo de producción respecto del tradicional en tanques en la tierra.

“El objetivo de las jaulas es para que los pejerreyes no sean el alimento de otras especies como la carpa y se puedan largar cuando tengan el tamaño adecuado”, explicó a este diario Eduardo Albarello, secretario de Desarrollo Económico municipal de Junín.

Además, se está trabajando en la cría, como todos los años, ya que en la Laguna también se siembran huevos embrionados, que es otro método que se lleva a cabo en los tres tanques de 20 mil litros que existen en Estación Hidrobiológica y que están repletos con reproductores.

“Los problemas que tenemos en la Laguna de Junín son la sequia e inundaciones. Ahora hay un buen nivel de agua para que los peces puedan desarrollarse”, afirmó Albarello. Y agregó: “Igualmente, con la siembra después de la inundación, había buena cantidad de pejerreyes, pero no tenían el tamaño de pesca”.

“La pesca deportiva no es un inconveniente para la Laguna, porque había una buena cantidad de peces. El problema son las eventualidades climáticas”, resaltó.

“Otra forma de criar”

Al respecto, la Dra. Viviana Lobatto explicó que "este es un proyecto que comenzamos hace dos años cuando vimos que había una merma de pejerreyes en La Laguna. Por tal motivo, desde el municipio se contactaron con el Instituto de Limnología de La Plata (ILPLA) para colocar jaulas en las lagunas para la cría de esta especie. Y llegamos a la conclusión de que se podían colocar dos jaulas acá. Por tal motivo, se solicitaron los pedidos y se pudieron colocar en un sector de la Laguna. Y hace algunos días viajamos a Chascomús a buscar las larvas que ya están colocadas en estas jaulas".

Además, agregó: "Son para sumar al trabajo que ya venimos haciendo en la estación con los tres tanques de 20 mil litros que tienen los reproductores. Estos están poniendo huevo y con estas jaulas estamos sumando dos más. Esta es otra forma de criar y vamos a ver cómo se comporta la Laguna ya que nos tiene que acompañar la naturaleza. El plancton, que es la comida del pejerrey, la tiene que suministrar el cuerpo de agua donde están colocados. También estamos trabajando en conjunto con la Unnoba para conocer las variables ambientales que tiene la Laguna. Esto nos permitirá conocer cómo van evolucionando las larvas. Una vez que se llega a un determinado crecimiento, las larvas se van sacando para darle paso a nuevas siembras".