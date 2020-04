Aguiar: “La emisión de moneda no genera inflación inmediata”

En una entrevista con Democracia, el economista y referente del Frente de Todos de Junín, Santiago Aguiar, se refirió a la actualidad financiera que atraviesa el país, en el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus.

“El mundo está viviendo una crisis económico-financiera muy grande, la caída de la crisis todavía no ve el fondo, no se ve una salida ni siquiera de mediano plazo. De hecho, los efectos en las finanzas mundiales todavía es muy pronto para predecirlos”, afirmó.

“Y esta situación encuentra a la Argentina en una situación muy crítica, una economía que hace dos años viene en caída libre, con una inflación galopante, con una inercia muy grande de aumento de precios, producto de la fuerte devaluación que tuvo nuestra moneda en los últimos años, toda esa devaluación no se trasladó a precios. De hecho, hubo una inflación del 300% en los últimos años, comparado con una devaluación de más del 500%”, indicó.

“La Argentina ya entraba en este proceso de la pandemia con una situación muy delicada, con una necesidad de refinanciar los pasivos internacionales por la falta de dólares, producto de una actividad económica que no genera los recursos suficientes para pagar los compromisos”, destacó.

“Por otro lado, este escenario del coronavirus tampoco favorece la actividad económica internacional, mucho menos de los productos transables, exportables. El precio de los commodities ha caído, se ha parado el comercio internacional, y estos efectos los ve Argentina en su balanza de pagos”, explicó.

Dólar

Sobre el respaldo en dólares, Aguiar expresó que “Argentina ha tomado la decisión de tener un fuerte control de capitales, previo a la entrada en la pandemia –de hecho fue así en la última parte del gobierno anterior-, para cuidar los dólares que tiene el Banco Central y poder hacer frente a los compromisos en dólares que tiene el país”.

“Esto es producto de una economía que no genera dólares genuinos. Se logró revertir el déficit comercial, pero es producto de la caída de la actividad, de que las importaciones se desplomaron. Un superávit comercial muy chico y un acceso al crédito inexistente desde 2018, cuando el país termina recurriendo al FMI porque no tenía acceso a los mercados voluntarios de deuda internacional. Los controles estrictos –el cepo cambiario- generan mercados alternativos”, subrayó.

Emisión

“Hoy tenemos un Estado que tiene que inyectar muchísima cantidad de recursos fiscales para que la actividad económica sufra lo menos posible, y un excedente de pesos que no va a la inversión”, dijo el economista.

“Tenemos un Estado que tiene que asistir financieramente con un fuerte aumento del gasto público, sin acceso a los mercados internacionales y con un problema de recaudación fiscal. Es una baja de ingresos y no tenés capacidad de endeudamiento, entonces la única manera es imprimir, aumentar la emisión monetaria para poder asistir a estos sectores de la economía que están sufriendo la crisis por la pandemia”, afirmó.

“Son decisiones que se han tomado en el mundo, y la mayoría de las potencias anunciaron paquetes fiscales muy comprometidos”, destacó.

“Hoy nadie discute la necesidad de un Estado presente, inyectando liquidez en una economía que está estancada, en el marco de los efectos de esta crisis que es inédita, con una caída del PBI mundial del 3%, cuando en la crisis de 2009 la caída fue del 0,1%. Esta crisis es mucho más profunda”, reconoció.

“Va a tener un impacto inflacionario, por varias cuestiones, porque el país viene con una inercia inflacionaria, por el paquete fiscal, pero no necesariamente la emisión inmediatamente genera inflación, quizás en el largo plazo, pero en lo inmediato y en una situación de crisis como la que está viviendo la Argentina, no necesariamente la emisión monetaria se trasladará a precios, porque no tenés un exceso de demanda, sino que, por el contrario, tenés una economía en caída libre que el Estado intenta sostener”, subrayó.

“La política fiscal, financiada con emisión monetaria, es un sostén de la caída de la actividad económica. No tenés un exceso de demanda, por eso es cierto que no hay justificativo para que haya aumentos de precios”, concluyó.