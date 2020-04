Pablo Petrecca: “La economía es clave, pero la vida está primero”

¿Qué rubros cree que deberían volver a la actividad en Junín?

-La prioridad es que el virus no se propague tan rápidamente, achatar la curva y proteger la vida de todos los juninenses. Los intendentes apoyamos al Presidente en la ampliación de la cuarentena. La economía es clave, pero la vida está primero. No es salud o economía, es salud y economía. El desafío ahora es poder administrar la tensión que se genera en encontrar los equilibrios que nos permitan flexibilizar o agregar actividades, sin poner el riesgo la salud. Equilibrio para nada sencillo, por cierto. La situación de Junín es distinta a la de CABA o el conurbano. Por ahora no tenemos circulación comunitaria. Por eso fuimos permitiendo nuevas actividades progresivamente y lo seguiremos haciendo, ahora con la previa presentación de los protocolos correspondientes que deberán ser aprobados por Provincia y Nación. La semana pasada hemos realizado una primera presentación y a partir del lunes continuaremos con otras actividades. Ya solicitamos que se habiliten las actividades autorizadas por Jefatura de Gabinete. Ahora estamos aguardando la resolución de la provincia de Buenos Aires para ponerla en marcha en Junín. A su vez, conformamos una mesa de trabajo entre la cámara de Comercio, colegios, profesiones independientes y oficios, quienes solicitan la apertura de actividades y nos envían sus protocolos de trabajo. Los protocolos serán analizados por la mesa de crisis sanitaria y luego serán elevados a la Provincia para su autorización. Por ejemplo, una de las actividades en las que estamos trabajando es la apertura de la obra privada, que permite el movimiento de varios rubros y empleos en nuestra localidad. Por eso vamos a ir permitiendo nuevas actividades progresivamente, previa presentación de los protocolos correspondientes que deberán ser aprobados por Provincia y Nación. Insisto, cada apertura tendrá la mirada de rigor de la mesa sanitaria.

-¿Corre peligro el pago de sueldos a los empleados municipales?

-Vamos a hacer todo lo posible para pagar los sueldos como siempre. Es la primera vez que nos encontramos ante tan difícil situación financiera desde que somos gobierno, por una situación ajena a la administración pública. Estamos haciendo mucho esfuerzo para encontrar los mecanismos que nos permitan pagar como siempre. La recaudación municipal y la coparticipación provincial bajaron un 70%. Lo que viene va a ser muy difícil. Ya hemos solicitado el apoyo de Provincia y Nación, pero por el momento llegaron $ 4 millones, que nos representan solo un 5% de los sueldos más la recolección de residuos, que tenemos que afrontar en los próximos días. Agradecemos la ayuda, pero no alcanza. Es posible que tengamos que apelar a préstamos de la provincia, estamos trabajando en eso y también vamos a analizar la reducción de servicios. La situación económica es muy complicada. La prioridad será pagar los sueldos de los empleados, mantener los servicios mínimos y básicos y proveer el alimento a todas las familias que lo necesiten. En los próximos días estaremos conformando una mesa que evalúe cada una de estas decisiones difíciles. Con Provincia estamos en contacto permanente, en este momento no hay diferencias políticas ni ideológicas. También estamos comunicados con otros intendentes, compartiendo acciones, medidas y preocupaciones. Lamentablemente, el problema no es solo dentro del municipio, también estamos enfocados en la difícil problemática de las pymes. Constantemente estamos gestionando beneficios para ellas en la carga impositiva porque tenemos muy en claro sus pérdidas en esta cuarentena y la gran cantidad de trabajadores que mantienen en sus puestos laborales, a pesar del perjuicio económico que están soportando. Por eso también estamos trabajando con la cámara de Comercio para poder otorgar beneficios y exenciones a los sectores más golpeados.

-En lo estrictamente sanitario, ¿se prevé circulación comunitaria del Covid-19 en Junín? ¿Se espera un pico de contagios cuando llegue el frío?

-En Junín nos estamos preparando para todas las contingencias posibles, monitoreando todo lo que sucede minuto a minuto. Hasta ahora, gracias al trabajo que se viene haciendo y la responsabilidad de cada juninense, no hay circulación comunitaria. Pero lamentablemente no podemos dar garantías de que no llegue ese momento. Lo que pasa en el mundo muestra que hay muchas probabilidades que tengamos circulación comunitaria en algún momento. Por eso no podemos relajarnos, la cuarentena continúa y tenemos que cumplir quedándonos en casa y, en caso de tener que salir, usar el tapaboca, el distanciamiento social y el lavado de manos de manera constante. Ojalá sigamos como hasta ahora. Trabajamos todo el día para que así sea. Hemos realizado un seguimiento personalizado a más de 500 personas que llegaron del exterior. Ahora estamos haciendo lo mismo con las personas que por trabajo deben salir y volver a entrar de la ciudad. Ese es uno de los riesgos que tenemos, y es un ejemplo también del equilibrio entre salud y economía del que todos hablamos. En este punto es clave el control que venimos realizando en los accesos de la ciudad (rutas), por lo que sería una medida muy desacertada si la Provincia le prohíbe a la Policía realizar estos controles a partir del martes. Es como decirle al virus que entre por Junín porque ya nadie lo controlará. Por otro lado, sabemos que la llegada del frío va a complicar la coyuntura y va a acrecentar el número de pacientes con neumonía. Tenemos cientos de camas preparadas para usarlas en caso de complicaciones: en el Hospital, en las clínicas privadas, en el complejo Pionner y en la Unnoba. Todos estamos trabajando coordinadamente en la cuestión sanitaria, sin olvidarnos del acompañamiento social que realizamos en todos los barrios, en conjunto con más de 60 instituciones de la ciudad.