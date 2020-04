Piden fortalecer la virtualidad y trabajo más presencial en escuelas con dificultades

El consejero general de Educación de la provincia de Buenos Aires, Diego Martínez, mantuvo un diálogo con TeleNoticias en el que se refirió a una medida que había intentado limitar la comunicación entre las escuelas y los medios y que finalmente quedó sin efecto.

Asimismo, se refirió a la nueva necesidad de la virtualidad en las escuelas de la Provincia y la importancia de fortalecer el trabajo más presencial en las instituciones con mayores dificultades para que nadie se quede afuera en los tiempos de esta contingencia.

Educación y medios de comunicación

A raíz de una circular que se había dirigido a las regiones educativas, informando que cuando un medio de comunicación quisiera tener contacto con un equipo de conducción o un inspector debía informar quién lo había solicitado, de dónde era y enviar un mail a una funcionaria, a cargo de la comunicación del Ministerio, quien iba a hacer una devolución indicando si era pertinente o no la comunicación, desde el Consejo General de Educación se planteó un rechazo.

“Cuando chequeamos que esto era real, hicimos una presentación formal con las advertencias del caso, las consideraciones que cualquiera puede tener, porque básicamente la decisión reunía dos características, era impracticable y no era pertinente”, explicó Martínez en TeleNoticias.

“Era impracticable porque en la provincia de Buenos Aires hay cinco millones de alumnos, 20 mil servicios educativos y unos 200 mil cursos o secciones, razón por la cual pretender que una funcionaria en La Plata diera en tiempo y forma una devolución razonable a esto es imposible. Lo segundo es que no es pertinente, porque si hay algo que enriquece la vida de cualquier institución es que su equipo de conducción pueda tener un contacto con toda la sociedad civil, con los medios de comunicación, contando además en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, cual es la situación de su institución educativa”, destacó.

A su vez agregó que “todos somos conscientes de que estamos frente a una enorme contingencia y que los medios de comunicación o la sociedad civil quieran saber cómo está evolucionando el sistema es algo más que razonable y pertinente”.

Es muy importante que los directivos de las escuelas “puedan tener absoluta, plena certeza y tranquilidad de que si hablan con un medio de comunicación pueden contar lo que está sucediendo. Además es muy importante confiar en nuestros equipos. El director de la escuela es el director de la escuela y hay que confiar en él porque para eso está en ese lugar”.

Enseñanza “virtual” en la diversidad

Sobre las posibles razones de la cuestionada decisión, Martinez consideró que “hay un error y es básicamente el de no entender cómo se sale de la pandemia. Todos asumimos que es una situación difícil y que además nuestro sistema no está preparado para desarrollar clases que no sean presenciales”.

“Está claro que cambiar en esa contingencia es difícil, pero al mismo tiempo creo que también lo que sucede es que todos sabemos que en el sistema educativo hay una enorme diversidad y no es una diversidad de características, hay una inequidad, entonces lo que uno ve es que en este momento hay escuelas que atienden a determinados grupos socioeconómicos, cuyos docentes y cuyos alumnos y familias por conectividad y miles de razones pueden llevar adelante una actividad razonable y otras que no, y esto entonces debe ser trabajado a partir de esa diversidad”.

Esa diversidad significa reconocer saberes que se pudieron implementar en este contexto y trabajar en aquellos sectores que no lo están pudiendo hacer.

“Esto implica una idea mucho más profunda y más interesante que decir ‘bueno, empezaremos las clases más adelante’, y una de las cosas que dicen, ‘lo importante es el vínculo’. No. Nuestros hijos van a las escuelas no a pasar de grado, van a aprender, entonces, uno debe medir y fijarse en esa diversidad y saldar las cuestiones en base a un proceso muy complejo que debe reconocer que en algunos lugares se trabajó bien y en otros seguramente no se pudo hacer”, consideró.

Un ciclo lectivo complejo

Las consecuencias en el ciclo lectivo, para Martinez, son muy significativas.

“Se está produciendo un bache de calidad que va a tener impacto en el aprendizaje de nuestros alumnos, especialmente de los alumnos que están en transición. Me imagino los chicos de 5, 6, 7 años, donde las Prácticas del Lenguaje, el acercamiento a las Matemáticas son clave. También los alumnos que terminan el primario y deben iniciar secundario, los que están terminando el secundario. Vamos a tener una situación difícil y muy compleja de recuperar”, reflexionó.

Asimismo, destacó que lo importante es entender que “sabemos que vamos a continuar en una situación no presencial, es muy importante reforzar la vinculación con los equipos docentes, acercarse, trabajar con recursos audiovisuales, presentar alternativas, definir formas de trabajo, plataformas, cómo vincularse con la familia, es decir, dar todas las herramientas para seguir trabajando en este contexto y después obviamente reconocer la diversidad, porque el problema sería que tengamos una mirada homogénea y monolítica sobre lo que está pasando, sería un gravísimo error”.

Sin revisión del calendario escolar hasta ahora, para Martinez, “se debe fortalecer la virtualidad y trabajar con cierta presencialidad en las escuelas de mayores dificultades, donde no hay ningún tipo de conectividad. Fortalecer cuadernillos y presencia en esas escuelas aunque sea semanalmente”, más allá de los posibles procesos de apertura en algunas provincias.