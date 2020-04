“Si echan a un trabajador, la basura quedará en la calle”, advirtió Gauna

Miguel Gauna, secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones y Afines, Seccional Junín, advirtió que el gremio no permitirá el despido de trabajadores de Ashira, en caso de que la empresa reduzca la frecuencia de recolección de residuos en esta ciudad.

Al ser entrevistado por Telejunín, el dirigente se refirió a la problemática de los trabajadores del sector: “La semana pasada nos informaron que el municipio no podía soportar más los gastos que le ocasiona Ashira, entonces la empresa tendría que reducir la frecuencia en la recolección de basura en un 20 por ciento, comprendiendo el barrido, barredoras y recolección. Esto equivaldría a una disminución de personal que sería de 20 personas, más o menos”.

Gauna aseguró que él está en tratativas para solucionar el problema y no llegar a tener que dejar la basura en la calle, ya que si hay despidos de personal, no habría recolección de residuos.

“El sindicato de choferes no puede ser la variable de ajuste. No vamos a permitir que se toque un solo trabajador ni que se disminuya la frecuencia. Los trabajadores tienen que seguir trabajando como lo vienen haciendo, más aún porque es un trabajo esencial la recolección de residuos. Es la limpieza de la ciudad”, apuntó.

Gestión

“Es muy fácil decir: sacamos a 20 trabajadores. Pero esos, junto con todos los demás, están limpiando la ciudad, están comprometiendo su salud, más allá de que la empresa tenga todos los elementos necesarios que se solicitan y, además, las duchas para que se higienicen los recolectores antes de ir a sus casas. Esa no es la cuestión. Me estoy rompiendo el alma gestionando pero no veo a nadie más que se preocupe”, señaló Miguel Gauna.

“Para mí será fácil: si no pagan los sueldos o despiden personal, se dejará toda la basura en la calle y se terminó el partido”, advirtió.

El dirigente dijo que se había comunicado con las partes involucradas en el conflicto, pero nadie le contestaba.

“Yo estoy haciendo lo humanamente posible para que la ciudad no quede sucia, pero bueno, si no responden, quedará la basura en la calle y después vendrán los lamentos. No van a tocar a un trabajador”, afirmó.

El trabajo

“Yo tengo que poner la cara ante los trabajadores – dijo Gauna- y voy a defender a pie firme el trabajo que vienen realizando mis compañeros, exponiendo su salud más que nadie, porque se sabe lo que es trabajar con la basura, ¿no?”.

“Se creen que es joda que la basura quede en la calle. Creen que es una amenaza, pero yo no amenazo a nadie, lo voy a cumplir en defensa de los trabajadores, es la enseñanza que nos dan todos los días Hugo y Pablo Moyano”, manifestó.

Para el gremio camioneros el recolector de residuos es “gente que ha puesto el alma, la vida, corriendo atrás del camión” para que la basura no quede en la vía pública.

“Si se hace el trabajo a reglamento, lo que se levanta en un día, necesitaría dos. Sin embargo ellos se rompen el alma corriendo ¿y qué, de un día para el otro le vas a decir ‘no tenés más trabajo’?, ¿en qué cabeza cabe?”, dijo indignado el gremialista.