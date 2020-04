Coronavirus: hay cuatro sospechosos

Desde la secretaría de Salud del municipio informaron que ayer se registraron 4 nuevos casos sospechosos de coronavirus (uno no residente), mientras que los descartados suman 52 en total.

Se trata de 4 personas que no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales, se los interpreta como casos sospechosos de Covid-19. El ciudadano no residente es oriundo de la localidad de Alberti.

El único caso confirmado de Junín ya recibió el alta médica. El segundo recuperado es una persona de la localidad de Alberti, que estuvo internada en Hospital Interzonal y ya no se encuentra en nuestra ciudad.

Actualmente hay 11 personas en aislamiento preventivo que tienen el antecedente de viaje a países de riesgo, o contacto con ellas, y se encuentran sin síntomas. Un total de 505 personas ya cumplieron con esa condición.