"Tenemos pocos instrumentos frente a la pandemia"

El destacado economista y senador nacional de la UCR Martín Lousteau participó del ciclo “Diálogos en tiempos de pandemia” de la Unnoba, que coordina el rector de esta casa de altos estudios.

“La caída del PBI global se calcula en el orden de los 3 puntos, cuando durante la crisis económica de 2009 no superó el 0,1 por ciento”, comparó Lousteau al inicio de la videoconferencia, para advertir rápidamente que el país y el mundo afrontan circunstancias extraordinarias.

“Este año iba a haber 170 países creciendo y ahora hay 170 países en caída. Países centrales van a estar viendo caídas del PBI de dos dígitos”, agregó.

“Todo esto es producto de que es la primera vez, en muchísimo tiempo, que tenemos un shock de oferta y un shock de demanda al unísono. Las empresas no pueden producir y la gente no puede salir a consumir; y esto pasa en todo el mundo. Es un problema que requiere inteligencia colectiva para no abordarlo como si fuese cotidiano, como si fuese lo de siempre, porque si no, vamos a cometer errores muy groseros”, señaló.

“Es una enfermedad que, como es nueva, conocemos poco. Vamos a necesitar pensamientos que converjan desde distintos lugares para poder encarar las múltiples dimensiones que tienen los efectos de la pandemia”, afirmó.

“Si uno lo mira desde el punto de vista sanitario, tenemos la única ventaja de que como esto fue progresando geográficamente desde las antípodas de nuestro lugar hasta acá, no llega el final y tenemos un poco más de luz. Pero el tiempo que nos regaló –por decirlo de algún modo- el sendero de esparcimiento y el origen del virus tiene la capacidad de hacernos entender, pero tenemos que entender muy rápido cuáles son las diferencias estructurales que tenemos nosotros con esos países”, aclaró.

Y amplió: “Funcionan distinto por capacidad, por las características de la sociedad. En segundo lugar nosotros tenemos informalidad rampante. No tenemos ni el Estado de los países asiáticos, ni el estado de los países europeos. Tenemos un Estado con menos recursos que esos países, estamos casi en default, ya teníamos déficit, se puede emitir, pero tiene sus riesgos en la Argentina, y tampoco tenemos un sistema bancario que preste lo que se presta en esos países. Tenemos realmente muy pocos instrumentos para lidiar con la pandemia y con el estado de la política económica. El único instrumento que tiene la Argentina es encerrarnos y tan es así que ni siquiera nos detuvimos a pensar si las características demográficas del país, tan desigual, ameritaban que hiciéramos todos la misma cuarentena”. Y graficó: “Si vivís en un pueblo que tiene menos de 20 mil habitantes, y no tenés ningún caso, no se entiende muy bien por qué lo tenés tan encerrado. Le estás haciendo hacer la misma cuarentena que en el AMBA. La pandemia no destroza al Estado, lo revela”.