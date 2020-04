Por un cuadro gripal, Petrecca se realizó el test de coronavirus pero dio negativo

En la mañana de ayer, el intendente Pablo Petrecca se sometió por prevención a un test de coronavirus debido a que tenía síntomas propios del Covid-19 -como problemas respiratorios- que encendieron la alarma. Sumado a ello, alrededor de tres semanas atrás, el intendente había viajado a Buenos Aires, por lo que se consideró conveniente realizar el test.

Poco antes de las 15 de ayer, Petrecca confirmó en redes sociales que afortunadamente el testeo había dado negativo.

“Hace instantes me informaron que el resultado del test de COVID-19 que me realizaron esta mañana, gracias a Dios, dio negativo. Agradezco los mensajes de aliento y preocupación que me enviaron. Ni bien me recupere de este estado gripal podré retomar la agenda de trabajo prevista".





Recomendación médica

En un primer comunicado, desde el municipio habían indicado: "La decisión surge por recomendación de su cuerpo médico, considerando la responsabilidad social que implica su cargo, tras presentar síntomas respiratorios durante algunos días, en los que permaneció aislado”.

Asimismo se aclaró que "el único nexo epidemiológico fue un viaje realizado para firmar un convenio en un ministerio nacional en Ciudad de Buenos Aires, donde existe contagio comunitario”.

El secretario de Salud, Carlos Lombardi, mantuvo un diálogo con TeleJunín donde dio detalles del cuadro que presentaba Petrecca y sobre la necesidad del testeo.

“Presentaba desde hace dos o tres días un cuadro gripal, con cuadro respiratorio, con síntomas propios de tipo de influenza pero ante la persistencia de esos síntomas, en ningún momento tuvo fiebre, y el antecedente de hace aproximadamente más de 20 días, que había tenido un viaje a Buenos Aires, consideramos oportuno hacer de forma preventiva el test, como para realmente descartar o confirmar”.

Lombardi destacó que “en ningún momento presentó síntomas complicados, pero por estos síntomas más el antecedente de un viaje, nos pareció oportuno poder hacerlo teniendo en cuenta que normalmente tiene una agenda bastante activa, si bien en todo momento ha cuidado aquellas medidas preventivas”, advirtió y agregó: “Porque él fue uno de los que fomentó el uso del barbijo o cubreboca obligatorio y doy fe de que en todo momento lo ha usado, aun en reuniones internas, el mantenimiento del distanciamiento social, en las reuniones. Ha tomado las medidas preventivas necesarias, pero consideramos que por protocolo era conveniente hacerlo”.

El resultado negativo llevó tranquilidad al intendente y su familia, y también alivio ante la agenda de trabajo del jefe comunal.