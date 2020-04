Saudan, sobre la situación en Junín: “Está muy complicado”

En Junín, según confirmó el propio intendente Pablo Petrecca, la recaudación bajó un 70 por ciento, situación que podría complicar el funcionamiento de la comuna.

En este sentido, el titular del Sindicato de Empleados Municipales de Junín, Gabriel Saudan, afirmó a Democracia: “Está muy complicado, la realidad del municipio no escapa a la mundial. El viernes tuvimos una reunión con el Ejecutivo y paritarios, viendo cómo venía la cobranza y la coparticipación. Y la realidad es que viene bastante mal”.

“Hasta el día de hoy los pagos se hicieron en tiempo y forma. Y con respecto al mes próximo no hay nada definido. No es para llevar preocupación a los compañeros sino para que sean precavidos con el dinero que vayan a cobrar. Tal vez no tengamos problemas este mes pero después no sabemos”, advirtió el gremialista.