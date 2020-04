Raúl Parejas: “Es posible que un 30% de los comercios tenga que cerrar”

La situación del comercio en nuestra ciudad solo parece empeorar. Si bien se buscaron reactivar algunos sectores, lo cierto es que muchos negocios no pueden abrir sus puertas e incluso se les dificulta la opción de la venta online por el tipo de rubro, lo que lleva a muchos comerciantes a una situación más que preocupante.

Democracia dialogó con el presidente de Comercio e Industria, Raúl Parejas, quien mostró la gran inquietud que atraviesan las pymes de la ciudad y la necesidad de que los bancos “le den una mano” a las pequeñas empresas en un momento crítico para la salud y la economía.

Comercios sin actividad

“El panorama es muy complicado. Esto lo dije antes y lo repito, hay un 60% o 65% de comercios sin actividad y si esto sigue, lamentablemente es posible que un 30% tenga que cerrar”, explicó.

Si bien la situación planteada por el coronavirus a nivel mundial excede la voluntad, la economía argentina se ve doblemente afectada debido al arrastre de años anteriores y la estrepitosa caída del consumo.

Les reclamamos a los bancos, que bastante dinero ganaron con las pymes, que nos den una mano. Raúl Parejas. Pte. de Comercio e Industria

“Uno entiende que la salud está primero que todo, pero si ponemos un ejemplo, de un comerciante a quien después de tantos años le cierran la cuenta del banco o no puede pagar el sueldo a su empleado, tal vez un empleado de toda la vida, ese hombre te puedo asegurar que se enferma. Creo que hay que poner esta situación en la mesa junto con la salud”, consideró.

Por otra parte, Parejas destacó la ayuda del Gobierno para pagar sueldos de empleados: “Eso es una ayuda importante”, pero agregó que con la situación, los empleadores tratarán de “pagar al empleado primero y luego el resto”, con las consecuencias que pueda traer.

Reclamo a los bancos

El posible cierre de comercios, según Parejas, “va a causar desocupación y cortes en la cadena de pagos”.

De hecho uno de los mayores reclamos que realizan a través de las cámaras es a los bancos.

“Les reclamamos a los bancos, que bastante dinero ganaron con las pymes, que nos den una mano. Nos conocen y saben que precisamos ayuda inmediata”, aseguró.

Según indicó, hoteles y restaurantes no pueden trabajar “y aunque el delivery logramos hacerlo de 11 a 15, aun así no vamos al fondo de la cuestión”, reclamó.

“Hay muchísimos cheques rechazados y con cinco ya se entra en el Veraz. Por eso se le pide al presidente Fernández y al Banco Central, necesitamos ayuda”.

A su vez, enfatizó que “la electricidad tiene un plazo de 180 días para el pago, no se corta el servicio, pero en ese lapso se juntan más. El gas postergó por 60 días, pero todo se acumula”.

Necesidad de reabrir

En una entrevista reciente con Democracia, Guillermo Vega, presidente de Capynoba, destacó que muchos sectores necesitan reabrir.

Sobre el efecto económico consideró que “debería haber ayuda para las pymes, préstamos y subsidios para afrontar gastos básicos, incluso condonación de impuestos”.

Vega explicó que “los comercios de ropa están muy complicados, tienen empleados y gastos que afrontar. Es el sector más complejo porque incluso se venía peleando en una situación crítica del comercio antes de esto. Hay muchos que evalúan cerrar porque esto irá para largo”, vaticinó.

Ventas online

Un respiro para el comercio fue sin dudas la autorización para la venta minorista online que dispuso el Gobierno y que permite una pequeña reactivación para las empresas dedicadas a los rubros que tuvieron que cerrar sus locales a partir del aislamiento social por el coronavirus.

Las ventas deberán tener como modalidad la entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística y en ningún caso los comercios podrán abrir sus puertas al público.

Hasta ahora la venta online representa 5% en el flujo de caja de los comercios, ya que todavía en Argentina no se afianzó la compra a través de internet.

El secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, destacó que "en los rubros que estuvieron con locales cerrados, la venta cayó 100% en los últimos días, todo lo que estuvo cerrado cayó de manera fenomenal. En promedio cayó 60% o más la venta".

En cuanto a la situación de los comercios con locales, dijo que "tenemos conversaciones con algunos empresarios que ya nos dicen que no están en condiciones de seguir".

"En marzo hubo dificultades. Muchos comercios pagaron sueldos reducidos de hasta 50% y lo están pagando todavía en cuotas; habida cuenta de que en marzo se trabajó 20 días, el sueldo de abril va a ser mucho más difícil", sostuvo.



En este contexto, consideró necesario que el Gobierno implemente "créditos a tasa 0 para que el empresario lo pueda devolver, no estamos pidiendo un subsidio, sino créditos".

Por su parte, el director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Gustavo Sambucetti, dijo que "el comercio electrónico sin abrir los locales se puede hacer en una operación mucho más controlada. Desde la Cámara armamos un protocolo de armado, transporte y entrega de pedidos seguro y de esta forma creemos que se puede llegar a reactivar una parte de la actividad de estas empresas con un riesgo acotado", señaló.

Asimismo, el director de CACE agregó que "el Gobierno armó una página que se llama 'red de asistencia digital a pymes', en la cual trabajamos todas las cámaras del sector en conjunto con el Gobierno y empresas y ahí tienen un catálogo de herramientas para empezar a vender online".

Detalló que a partir de la cuarentena, la venta online de supermercados creció 300% y la de farmacias se incrementó 60%.

A partir de la medida "la gran diferencia va a ser en indumentaria y hogar que es un rubro que tiene no solo mucha venta, sino que involucra a muchas empresas de distinto tamaño, sobretodo medianas".