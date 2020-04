Cayó la venta de asado pero los juninenses eligen otros cortes de carnes

La demanda de carne vacuna durante la cuarentena por la pandemia se mantuvo firme en cuanto a la compra de cortes para milanesas, hamburguesas o bifes porque hay más familias en sus casas, pero bajó el consumo de asado y otros cortes para la parrilla.

Democracia consultó a carnicerías locales, desde donde aseguraron que los juninenses tratan de comprar en mayor cantidad para freezar y evitar salir de casa todos los días.

Sin peñas ni reuniones posibles, la compra de asado mermó considerablemente y hoy la gente elige otros cortes.



Menos asado

Juan, de Varón Carnes, destacó que los clientes “hoy llevan cortes más variados para hacer algo más elaborado”.

Es que los días en casa y el nuevo ritmo que impone la cuarentena cambiaron incluso la dedicación que se le da a la preparación de las comidas.

“Si bien se llevan milanesas, hamburguesas hechas, hoy sale mucho más la pulpa para hacer las milanesas en casa. Se está cocinando más”.

Asimismo los vecinos tratan de no ir todos los días, sino de hacer compras más grandes para tener en el freezer: “Muchos clientes vienen una vez por semana, se organizan mejor”, explica.

Sobre el asado, destacó que “no sale mucho, es menor la venta, seguramente porque hay menos reuniones”, consideró.

Por su parte Jorge, de Carnicería GyG, aseguró que hoy “se piden cortes más baratos como descargado, paleta o picada y la gente compra como si fuera para tres días”.

“El asado bajó mucho, no hay más peñas ni reuniones.

Hoy se venden dos o tres kilos cuando antes se vendían costillares enteros”.

Las pollerías, otro de los rubros que mantienen sus ventas, más allá de las variaciones lógicas de la situación.

Graciela Dadamia, desde su pollería destaca que “hoy la gente compra más, y freezan, para no venir tan seguido. También la gente respeta mucho las distancias, no hace falta decírselo”, destaca.





En casa

"Las familias almuerzan en casa, cosa que no sucede habitualmente, vendiéndose muy bien los cortes para milanesa, para olla o cacerola, hamburguesas y salchichas", sostuvo el analista de Mercado Ganadero, Ignacio Iriarte.

El especialista indicó que "el volumen total de la demanda del comercio interno se mantiene alto, hasta ahora, bajó mucho la compra de asados y parrilleros, cortes llamados de consumo social porque ha caído drásticamente el número de reuniones de amigos o familiares los fines de semana".

"También está la caída muy fuerte de la demanda de cortes finos por parte de restaurantes y parrillas de lomo, bife de chorizo, ojo de bife, tapa de cuadril, que son de muy difícil

colocación en el mercado doméstico y más aún en las actuales circunstancias", dijo.

Según Iriarte, este sobrante de cortes finos tiene una salida, pero limitada, a través de las ofertas de las grandes cadenas de supermercados, pero que aún bajando significativamente sus precios, es difícil vender esos cortes en el mercado local.