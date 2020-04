La solidaridad en Junín no se toma cuarentena por el coronavirus

Distintas agrupaciones de nuestra ciudad y voluntarios están colaborando hoy con quienes más lo necesitan mediante la entrega de alimentos a familias o comidas preparadas para asistir a quienes más lo necesitan.

Se trata de los más afectados por el aislamiento obligatorio que decretó el gobierno para evitar la propagación del coronavirus, quienes no pueden realizar sus oficios. La mayoría de ellos realizan trabajo informal.

Por ejemplo, un grupo de amigos juninenses organizó un “comedor ambulante” y realiza viandas que entregan en distintos sectores de la ciudad, al igual que los clubes que no paran de trabajar.

Mientras tanto, referentes de comedores y merenderos reúnen alimentos y lo entregan a las familias de los chicos para que no se corte la alimentación que, para muchos de ellos, es la única del día.

El comedor Los Totoreros recibía alrededor de 45 chicos para comer cada día. Hoy, Silvina Aran asegura que, a pesar de la cuarentena, se sigue preparando la comida para los chicos y sus familias en formato de vianda, que pasan a retirar por el merendero.

“De noche las mamás vienen a buscar las viandas. A veces hacemos polenta con tuco, guiso, fideos con tuco, dependiendo de lo que recibamos de donaciones”, cuenta.

Según Silvina, la gente colabora mucho y entre las mamás de los chicos se turnan para ayudar en la preparación de las comidas. Actualmente necesitan especialmente carne, de vaca y de pollo, y reciben alimentos de todo tipo que puedan utilizar en las viandas.

Laura Cardoso, del merendero Todo por ellos, contó a Democracia que preparan la comida para cinco familias, cuyos 15 chicos en total asistían al merendero.“Son familias muy carenciadas, no pueden trabajar y necesitan de todo”, explicó.

Con las donaciones que recibe, trata de preparar distintas bolsas para entregarles, con pan para la merienda o bien con productos. Además arma las viandas para que pasen a retirar.

“Recibo desde una caja de té hasta masitas y jugos, todo es bienvenido. Cuando me traen donaciones cocino y si no preparamos en bolsas los productos”.

Rosa Negrete, del merendero Rayito de Luz, en barrio Los Almendros recibía alrededor de 50 chicos. Hoy prepara bolsos con productos para las familias de esos chicos y gente que según destacó, se suma de otros barrios.

“En este momento vienen las madres a retirar al merendero todos los días”, explica Rosa y destaca a los voluntarios Fernando y Ramiro quienes preparan viandas y las llevan al merendero los miércoles y viernes.

“Juntamos alimentos y verduras, leche en cajita y generalmente me donan pan, bizcochitos y facturas y los reparto.

Clubes

Los clubes de Junín, que son muy importantes para la vida de los barrios, hoy también brindan una mano para los vecinos de la ciudad.

A raíz de las donaciones que reciben en la sede del Club Defensa, integrantes de la peña Tití Mastrángelo elaboran la comida caliente y la reparten a unas 200 personas, que llevan sus recipientes a Lartigau 31, lugar que se convirtió en una gran cocina que contiene a quienes no la pasan bien.

La esperanza, la misma: poder llevar un plato de comida para cada integrante de la familia en tiempos en los que el dinero no entra en casa porque no se puede trabajar. Es uno de los lados B de la cuarentena que motivó la solidaridad de los integrantes quienes cocinan los lunes, miércoles y viernes.

En este contexto, la “Peña Capitana” realizó una donación de telas, con las que, el grupo “Barbijos Solidarios” confecciona los tapabocas.

El Club River “La Loba” elabora viandas y entrega cajas con alimentos para los que más necesitan. “Da gusto trabajar y poder ayudar con gente así con un corazón enorme y lleno de bondad”, expresaron desde la entidad deportiva. Las donaciones las reciben de 10 a 12 en calles Levalle y Alemania.

Comedor ambulante

Federico Miguela, Luciano Toledo, Federico Villafañe, Marcos Benvenutto y Miguelo Mirad, preparan viandas para distribuir en distintos barrios de la ciudad a familias o personas mayores que lo necesitan en momentos delicados como los que se viven.

“Un amigo tuvo la idea de que podríamos hacer viandas y comenzamos a cocinar lo que teníamos”, cuenta Mighella.

“Se trata de salir a bancar a los que viven de changas y que no tienen ingresos”, resume sobre la idea.

Así comenzaron a interiorizarse de distintas familias en distintos barrios para poder llegar a ellos.

Asimismo están abiertos a recibir donaciones y colaboración de gente con ganas de dar una mano. Leche, artículos de limpieza y desinfección, son algunas de las cosas con las que se puede colaborar.