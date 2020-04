Celebran que las ART deban cubrir casos de Covid-19 en trabajadores esenciales

Por decreto presidencial, las ART cubrirán los casos de trabajadores de salud y actividades exceptuadas.

Así lo determinó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en acuerdo general de ministros, mediante el Decreto N° 367/20.

Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) darán cobertura a los trabajadores que contraigan el COVID-19, en aquellos casos en que las personas se encuentren desempeñando actividades y servicios declarados como esenciales, en el marco excepcional de la emergencia sanitaria.

Los trabajadores que se contagien la patología producida por el coronavirus en el ámbito laboral deberán efectuar la denuncia a la ART acompañada de un certificado médico que acredite haber contraído la enfermedad, la cual será considerada como enfermedad profesional no listada y se deberán otorgar las prestaciones correspondientes.

Asimismo se le confiere a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) la facultad de dictar las normas complementarias necesarias para la actuación en el ámbito de la Comisión Médica Central (CMC), ya que en caso de una discrepancia con la ART, será dicha entidad la encargada de determinar el carácter definitivo profesional de la patología.

En el caso de los trabajadores de la salud, se considerará que la enfermedad producida por el Covid-19 guarda relación causal directa con el agente de riesgo, a excepción de que se demuestre que no haya existido tal exposición al coronavirus.

Cabe señalar que aquellos trabajadores que hayan contraído la enfermedad desde el 19 de marzo tendrán la cobertura de su aseguradora debido a que la norma establece que se considerará como fecha de primera manifestación invalidante a los casos que se hayan producido desde la entrada en vigencia del Decreto N° 297/20.

En relación al financiamiento de las prestaciones que deben brindar las ART, estas serán cubiertas en un 100% por el Fondo fiduciario de enfermedades profesionales, hasta después de 60 días de finalizado el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

ATSA Junín

Al respecto, Héctor Azil, secretario general de ATSA Filial Junín, manifestó que “más allá de que todos actuamos para que no haya contagio entre los trabajadores de distintas actividades, la realidad es que es un contacto muy estrecho por la atención de los pacientes y el riesgo está”.

Recordó que había un vacío legal en el sentido de que entre las patologías establecidas para las coberturas de las ART no estaba el coronavirus porque no era ni siquiera una enfermedad que existiera antes. “Hubo que llenar ese vacío y se hizo una gestión muy importante, incluso desde antes del inicio de la cuarentena de parte de nuestra Federación (FATSA), de nuestro secretario general Carlos Ocampo y del adjunto, Héctor Daer. Lo impulsaron no solo para nuestros trabajadores, sino para todas las actividades que estén comprendidas en servicio esencial durante la cuarentena”, destacó Azil.

Dijo que era importante también porque le exigía la atención inmediata a la ART ante un caso de COVID 19. “Antes había que probar los casos de que determinada patología se producía a causa del trabajo y ahora es al revés: se presume que el contagio (si existiere) es a raíz de la tarea. La cobertura es inmediata, aunque después la ART pueda probar que no fue de esa manera”, aclaró.

Respecto a situaciones que se podían dar entre afiliados a ATSA, Azil dijo que generalmente cuando hubo sospecha de esta enfermedad, los trabajadores fueron a hacerse atender a clínicas privadas. “Hemos tenido cinco casos sospechosos, todos revertidos por diagnóstico y uno queda pendiente, ya veremos el resultado. El resto de las actividades dependen de la cobertura, de la obra social que tenga y de la elección que haga el trabajador respecto al lugar de atención. Los protocolos están establecidos en todos los establecimientos sean públicos o privados, eso no diferencia la calidad de la atención”, manifestó.