La relación de Tocalini con el Papa Francisco

Tocalini conoció a Jorge Bergoglio cuando este era vicario de Flores y tuvo una relación más cercana cuando fue nombrado superior de la Congregación Marianista. “Tuvimos muchas reuniones para ver cómo nos hacíamos cargo de la obra de Soldati. Siempre fue alguien muy cercano”, recuerda.

Según dice, Bergoglio se estaba preparando para retirarse cuando fue elegido Sumo Pontífice. De hecho, ya había elegido su habitación en la casa de los sacerdotes ancianos. “Su elección fue una sorpresa muy grande”, afirma Tocalini, para luego ampliar: “Hubo en él una renovación que se nota hasta físicamente. Creo que la fe es una fuerza del espíritu que le dio para esta tarea tan importante y vital para la vida Iglesia”.

Respecto de su obra, Tocalini considera que “Francisco ha desarrollado la mirada que Bergoglio tenía de la Iglesia, de los pobres, de lo social, eso no es nuevo en él. Pero en esa función, lo ha expresado mucho más”.

Y en cuanto a lo personal, afirma: “Yo lo vi por primera vez como Papa en Brasil, en la Jornada Mundial de la Juventud, y en medio de la multitud, me reconoció, se acercó y me preguntó cómo estaba Soldati. Fue increíble. Después tuve la suerte y la gracia de estar dos veces en la Misa de Santa Marta, a la que va un grupo reducido de personas, y al final él saluda y habla con cada uno, y para mí, el abrazo del Papa Francisco no fue el saludo de Bergoglio, fue el de un hombre de una vitalidad y una fuerza que a Bergoglio ya se le habían gastado un poco”.