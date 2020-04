El juninense que le cambia la cara a la cuarentena con su imitación de Freddie Mercury en el techo de su casa

Cuando la cuarentena por el coronavirus nos tiene a todos encerrados, el juninense Javier Schenone revolucionó a sus vecinos con una imitación de Freddie Mercury desde el techo de su casa, su gran escenario, con vista a toda la manzana.

“Freddie vino a ponerle buena onda a esta situación difícil para todos”, manifestó el artista de nuestra ciudad quien interpretó los principales hits de Queen y el clásico ¡Eo!, mediante la técnica conocida como fonomímica.

“Estaba acá en mi casa y me agarró una fuerte sensación de encierro por la cuarentena. Hablé con mi profesor de yoga Gustavo García y me tranquilicé”, afirmó a Democracia.

“Después me explotó la cabeza, vi la película Bohemian Rhapsody y me puse como él cuando me fui a afeitar. Me dejé el bigotito, y me peiné para atrás como Freddy. Fui al techo y empecé a imitarlo”, expresó.

“Los vecinos flashearon al principio, ahora me quieren ver y les gustó. Yo sentí la necesidad de ellos también de que haya un tipo haciendo un show así para el barrio y los tapiales. Yo estoy en el medio de la manzana y todos se asoman a mirar y filmar y quedaron unos videos geniales”, señaló.

“Ya lo hice dos veces y ahora voy a armar un Instagram ‘Freddie Techos’ para subir todos los videos tomados por los vecinos, desde distintos tapiales de la manzana. Tengo un lindo material”, subrayó.