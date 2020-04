Recomiendan consumir más frutas, verduras y agua durante la cuarentena

La licenciada Paz Garro, al ser consultada por Democracia sobre cómo convenía nutrirse durante la cuarentena, manifestó que era tiempo de darle más espacio a las frutas y las verduras en nuestra dieta diaria, además de hidratarse bien, no solo para no subir de peso sino también para reforzar nuestro sistema inmunológico.

“Se trata de ‘llenar’ la heladera un poco con estos alimentos naturales que nos aporten vitaminas, minerales y nutrientes, que en realidad es lo que nos va a hacer darle batalla a la enfermedad, es decir, reforzar nuestro sistema inmune, en una dieta que se completa también con cereales, lácteos y carnes”, explicó.

Dijo también que quizá no eran tiempos de realizar un cambio total de alimentación, porque esto llevaba un tiempo de aprendizaje, es decir, de recorrer un camino que iba desde la alimentación a la que estábamos acostumbrados a otra más natural.

Comer menos

La nutricionista también aconsejó comer menos, ya que nos movemos menos también. “La realidad es que hoy, con la situación en la que nos encontramos, estamos mucho más sedentarios, entonces hay que tratar de reducir un poco el consumo de comida”, dijo.

Para la especialista, en tiempos de cuarentena, ante la pandemia que vive el mundo y no se sabe cuándo va a terminar, lo principal era hacer hincapié en frutas, verduras e hidratarse con agua. “Podemos ver de qué forma hacer esos alimentos, cómo mezclarlos para no aburrirnos también. Por ejemplo, se pueden incluir las frutas en el desayuno y la merienda, algo que generalmente no estamos acostumbrados porque nos inclinamos más a comer una tostada o una masita, pero se puede sumar una fruta, hacerla en compota, sumar palta o tomate”, opinó.

La licenciada Garro dijo que era importante generar más diversidad con la inclusión de ese tipo de alimentos, más naturales, que a la vista, “no tienen etiquetas”. “Yo siempre digo que los alimentos que no tienen etiquetas son los que realmente tenemos que consumir: frutas y verduras”, manifestó.

La hidratación

“Es importante la hidratación, consumir cantidad suficiente de agua para que todo el sistema funcione bien, no solo el inmune sino todo, principalmente los intestinos. El 60 o 70 por ciento del sistema inmune viene de ese lugar, y si no se hidrata, todo anda mal”, manifestó la licenciada Garro.

Respecto al tema de la cocina en cuarentena, que muchas veces se comparte por las redes sociales, dijo: “Hay personas que están solas y no son de cocinar para ellas, pero si están en convivencia con otras, pueden entusiasmarse más. Pero como hace unos cuantos días que estamos en cuarentena, hasta ese tema se puede tornar un poco aburrido. Ya estamos viendo que esto va a durar un poco más de lo que pensábamos, entonces tenemos que trazarnos una rutina más saludable”.

“Hoy no importa si engordás uno o dos kilos, sino que tengas un sistema inmune alto y que estés totalmente protegido para que nada perjudique tu salud. Entonces, para que eso suceda tenemos que consumir alimentos más naturales”, propuso.