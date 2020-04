Cobrarán el bono de $ 10 mil de la Anses 9718 juninenses

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), iniciativa del Gobierno nacional, a cargo del presidente Alberto Fernández, en el marco de la emergencia por el Covid-19, alcanzará a 9718 juninenses e inyectará en la economía local la suma de $ 97.180.000.

En este contexto, el senador bonaerense por el Frente de Todos Gustavo Traverso afirmó: “Hasta el momento, esos son los beneficiarios que tuvieron respuesta positiva y van a percibir, en una primera instancia, los diez mil pesos estipulados. Pero puede haber más cuando se completen los datos”. Y el legislador oriundo de nuestra ciudad agregó que “luego, si la cuarentena debe extenderse, se estudiarán mecanismos para seguir acompañándolos”.

La cantidad de beneficiarios en Junín representa el 30% de la población activa. Gustavo Traverso. Senador bonaerense.

“La cantidad de beneficiarios en nuestra ciudad representa alrededor del 30% de la población activa (que trabaja), y es sin dudas un alivio para el bolsillo de muchísimos trabajadores que, como consecuencia de la pandemia y el aislamiento obligatorio, ven disminuidos sus recursos”, afirmó el legislador.

Según el cronograma establecido por la Anses, el próximo 22 de abril se abrirá una nueva inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia para actualizar datos, completar faltantes o para quienes hayan sufrido un cambio socioeconómico que amerite sean incluidos en el beneficio.

En el país

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $ 10.000 alcanzará "en una primera etapa" a 7.854.316 beneficiarios, anunció el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli.

El funcionario precisó además que "a partir del 22 de abril, los que tengan que actualizar datos" para ser incluidos en este plan, "podrán hacerlo".

El IFE fue lanzado en los primeros días de abril por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular de la cartera de Trabajo, Claudio Moroni, como una forma de paliar la falta de ingresos de amplios sectores que en general se desempeñan de manera informal, cuyas actividades se vieron afectadas por el aislamiento impuesto para combatir el Covid-19.

En un primer momento, en el gobierno estimaron que la cantidad de beneficiarios iba a alcanzar a 3,6 millones de familias.

Lo concreto fue que 2,4 millones de beneficiarios de la AUH y la AUE ingresaron de manera directa y comenzaron a percibir los $10.000 el sábado pasado.

En concreto, la cantidad de personas que se registraron para percibir esta ayuda rondó las 12 millones de personas.

El IFE "es una política que implementó el gobierno nacional para dar una respuesta a amplios sectores de la población que están sufriendo las consecuencias económicas de esta pandemia y de esta cuarentena que afecta a vastos sectores de la ciudadanía", enfatizó Vanoli.

Los $10.000 del IFE "ya los han recibido 2,4 millones de argentinos" que son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Social por embarazo, "y en los próximos días lo van a cobrar otra gran cantidad de argentinos, como trabajadores independientes, monotributistas, empleadas domésticas, que se ven afectadas por esta situación", agregó el funcionario.



Vanoli se refirió de esta forma al cronograma de pagos del IFE establecido por la Anses, que comenzará el 21 de abril próximo.

"Estamos hablando de un ingreso monetario de emergencia que es una política inédita en Argentina y en América Latina en estas circunstancias por su cobertura geográfica, su amplitud, y por el esfuerzo que significa para el Estado nacional", subrayó el funcionario.

Vanoli destacó que "en esta primera fase, me refiero a los que se inscribieron en los primeros cinco días, se les ha otorgado el Ingreso a 7.854.316 argentinos que cobrarán los $10.000".

"Los beneficiarios están distribuidos a lo largo y lo ancho de todo el país", dijo Vanoli, quien destacó "el carácter federal de la ayuda".

"Que más de 7,8 millones de personas accedan a este beneficio implica un gran esfuerzo del Estado Nacional, son casi $ 80.000 millones que el Gobierno destina como política pública para paliar los efectos de esta crisis y hacer una política anti cíclica que compense la caída de la actividad económica que está sufriendo nuestro país por esta crisis mundial", remarcó.

Vanoli adelantó que desde la Anses "estamos habilitando a partir del 22 de abril una nueva instancia para que todos aquellos que tengan que actualizar datos o han tenido una novedad personal o socio-económica que amerite ser incluido en este beneficio puedan hacerlo".

"Todos los sectores económicos y personas necesitan el Estado presente, y lo estará a través de este instrumento y una serie de políticas nacionales que se están implementando", concluyó Vanoli.

Requisitos

La Administración Nacional de Ingresos Públicos (Anses) informó que algo más de 4,2 millones de personas que se inscribieron para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) -sobre un total de casi 12 millones de preinscriptos- no cumplieron con los requisitos necesarios para poder cobrar el beneficio de $ 10 mil destinado a mitigar los efectos adversos generados por la pandemia del coronavirus.

La existencia de ingresos en relación de dependencia o la percepción de monotributos categoría C o superiores motivaron el rechazo de más de 2 millones de inscriptos, precisó la Anses.

Además, por percibir ingresos por beneficios previsionales -jubilación o pensión- se le denegó el IFE a 715.163 personas que se registraron para percibir la ayuda.

Otras 647.646 personas no calificaron porque un integrante del grupo familiar fue designado para recibir la ayuda de los $10.000; mientras que 595.834 ciudadanos fueron observados por falta de actualización de datos personales.

Asimismo, la presencia de planes sociales incompatibles o seguro de desempleo produjo que se le negara el Ingreso extraordinario a 426.409 individuos; por presentar ingresos, gastos o bienes registrados en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a otras 277.054; y por no cumplir requisito de residencia a 196.686 personas.

El IFE es un ingreso de $ 10 mil destinado a personas argentinas, naturalizadas o residentes hace más de 2 años en el país que sean beneficiarias de Asignaciones por hijo o por embarazo; que tengan empleos informales; monotributos sociales o de las categorías A y B; o sean empleados de casas particulares.