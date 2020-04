En la Secundaria de la Unnoba funcionará un centro de atención intermedia

Con un total de 120 camas preparadas para la atención de pacientes leves, la escuela Secundaria de la Unnoba se convierte en un centro de atención intermedia para recibir posibles casos de Covid-19 que no requieran internación pero sí aislamiento.

Junto al rector Guillermo Tamarit y la vicerrectora Danya Tavela, el intendente Pablo Petrecca recorrió ayer la Escuela Secundaria donde ya está preparado el centro. Petrecca destacó que “la Unnoba puso a disposición del municipio y de toda la comunidad este lugar en el que se colocaron 120 camas. La verdad es que no lo queremos usar, pero estará esperando ante cualquier situación que pueda suceder. Los expertos dicen que es difícil que el virus no circule por las ciudades, por eso debemos estar preparados para responder”.



Según indicó, “el lugar contará con médicos y enfermeros, lo que también estamos trabajando con la Mesa de Salud. Esperamos no tener que usarlo”, insistió y agregó: “Por eso le pedimos a la comunidad de Junín que no se relaje. Debemos cumplir con la cuarentena y con las normas de seguridad que se fijaron a tal fin. Tenemos que quedarnos en casa. Ese es el mensaje que nos dio el Presidente de la Nación y nada ha cambiado. Si bien hay actividades que se han flexibilizado, los que pueden deben quedarse en casa. Y, los que tienen que salir, deben hacerlo con el cubreboca y manteniendo el distanciamiento entre personas”, agregó.

Centros de atención

Petrecca resaltó los distintos centros que se organizaron en las últimas semanas: “En la escuela de la Unnoba tenemos unas 120 camas, en el complejo Pioneer, otras 30; y 120 en la carpa que se armó en el Hospital. Además, hay a disposición muchos hoteles para atender la demanda que pueda generarse. Pero, insisto, la medida más importante es quedarnos en casa".

Por su parte, el Rector Tamarit, expresó: “Quiero recalcar lo que dice Pablo (Petrecca): el principal activo que tenemos como sociedad es respetar la cuarentena. Este centro de atención es para mitigar los efectos cuando el Covid-19 ya esté entre nosotros, pero no es la solución. Esperemos no tener que utilizar estos lugares y por eso la sociedad debe cumplir con su parte. Nosotros les decimos que los recursos están y por eso los mostramos, pero queremos no utilizarlos”.

Destacó que "la Universidad está haciendo mucho: en los laboratorios, en el desarrollo de máscaras faciales, en envases para trasladar las muestras, los tapa-bocas que estableció el municipio, entre varias cuestiones más. Pero la mayor consigna es respetar la cuarentena para no tener una escalada importante del contagio. Me sumo a las palabras del intendente de que debemos estar en casa, aunque tenemos muchos recursos a utilizar tanto del sector público como del privado para resolver cuestiones puntuales. El municipio está muy cerca, sobre todo de las personas de la tercera edad, así que estamos todos trabajando en este sentido”.