Aeródromo: ocho años de la clausura de la pista

En el juego de los que se creen guapos, siempre hay terceros que salen perdiendo. En este caso, los que perdimos fuimos nosotros como sociedad, algunos, quienes operamos en el predio perdimos más, mucho más. Perdimos nuestro lugar de trabajo.

Las ablaciones de órganos y traslados de pacientes se vieron limitados y en muchos casos se perdieron vidas por no poder trasladar órganos. El Aeroclub tuvo que irse al club de Planeadores en el camino al PNLG, los aeroaplicadores también tuvieron que trasladarse y el taller de mantenimiento de aeronaves tuvo que adaptarse, como pudo, a las circunstancias.

Ya pasaron ocho años de la clausura de la pista del Aeródromo de Junín. El jefe de Aeródromo de aquel entonces se creyó… vaya a saber uno qué personaje se creyó, pero el resultado fue espantoso para todos. Hoy, ocho años después, de vez en cuando en alguna que otra campaña política se utiliza el nombre del Aeródromo como promesa. Solo eso, promesa.

La realidad es que hoy, los vecinos ni recuerdan de la existencia de este predio y quién tomó la decisión, de todas las alternativas que tenía para tomar, adoptó la más sencilla. Próximo a jubilarse, clausuró la pista con la importancia que esta tiene a nivel regional y por las capacidades que ofrecía a sus operadores. Ahora, el que se la jugó de guapo debe estar disfrutando de su descanso. Y el muerto se lo dejó a su sucesor que hace malabares con las pocas posibilidades que tiene.

En el kilómetro 155 de la Ruta 188, el abandono habla por sí solo. Las malezas que han llegado a alcanzar el metro y medio de altura disfrutan de la falta de actividad y se nutren de las promesas de reactivación. Entre las malezas hay soja, un predio de más de 100 hectáreas que se cultivan año a año y que un monto corresponde al mantenimiento del predio. El estado en el que está se pregunta a dónde va ese dinero que administra la Municipalidad.

¿Será este el último año de abandono? Cuando asumió el trío oficialista Macri-Vidal-Petrecca se decía “si no la hacen ahora, no la hacen más”. Sabemos que no fue así, el abandono se agravó. Hoy la terna es Fernández-Kicillof-Petrecca, distintos partidos, pero con un punto en común. El ministro de transporte de Nación, Mario Meoni, responsable del transporte de la Nación, en su candidatura a intendente afirmó que reactivar el predio era la prioridad si lograba volver al puesto que ocupó años atrás. Antes del DNU que frenó el país para cuidar nuestra salud, quienes saben, dicen que se estaba trabajando seriamente en reactivar el aeródromo.

El guapo descansa, como la potencialidad del predio. Nosotros los operadores, en un limbo. No es año de campaña y los rumores parecían no ser solo rumores. ¿Una esperanza más? ¿La última?



Alejo Emiliano Argente

DNI 40.473.554