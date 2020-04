Desde el centro “Santa Agustina” y “Agustina Unidos” se organizan en el tema salud

Mirta Longinotti, del Centro de jubilados y pensionados “Santa Agustina”, explicó cómo hacen las personas de la tercera edad para acceder a la vacuna antigripal, sea vía PAMI o Salud municipal.

Respecto a PAMI, manifestó que hasta el momento solo diez vacunas habían llegado a Agustina. Según lo expuesto, las dosis de vacuna antigripal eran llevadas desde el PAMI Junín hasta la salita sanitaria del pueblo, porque no había farmacia en Agustina. En este caso, las dosis que proveyó PAMI son solo para afiliados radicados en el pueblo.

En la salita también se inocula a los vecinos con vacunas antigripales que llegan desde la dirección de Salud municipal, que a su vez se reciben de Región Sanitaria III.

“Lamentablemente, desde hace unos días no hay vacuna antigripal ni de Salud municipal ni de PAMI, ni siquiera pagando en la farmacia”, dijo Longinotti.

Se estima que en Agustina hay alrededor de 35 jubilados de PAMI.

Consultada sobre cómo hacían las personas adultas mayores para cobrar sus haberes jubilatorios, la entrevistada respondió que generalmente se hacía a través de los apoderados; otros cobran ellos mismos, se toman un remís desde Agustina y cobran por cajero. Mirta comentó que hasta el momento no habían surgido mayores inconvenientes que hayan trascendido.

Medicamentos

En el pueblo crearon el grupo “Agustina Unidos”. Según lo explicado por Mirta, a través de este grupo se brindaba un servicio a los jubilados que necesitaban medicamentos. “Le pasaban los datos vía Internet al doctor o doctora, quien a su vez mandaba las recetas en forma virtual a una persona que las imprimía. Esa persona está en comunicación con la farmacia que prepara los medicamentos para cada uno y luego esa misma persona, que es joven y viaja a Junín, los pasa a retirar por la farmacia”, dijo.

“En otros casos, los medicamentos los proveen en la Unidad Sanitaria de Agustina, o lo compran ellos mismos”, apuntó.

Trueque

“Agustina Unidos” también tiene una mesa de trueque, donde los vecinos aportan alimentos y ropa, y al mismo tiempo llevan lo que necesitan.

Durante la cuarentena, la preocupación pasa por el tema alimentos, por lo que están disponibles diariamente en la puerta del club sobre una mesa.

Mirta Longinotti, del centro de jubilados, aclaró que en esto no se necesitaba dinero, era un trueque, y si había gente que necesitaba tal cosa y había allí, lo llevaba.

Listado

Fuera del Club de Agustina, hay una mesa con una lista donde se puede anotar la gente que le falta vacunarse contra la gripe. Allí cada uno anota el nombre, DNI y número de celular.

“Por alta voz, recorriendo el pueblo con el patrullero, el encargado de vigilancia lo comunicó, la gente se enteró y se anotó. Eso es para ir estableciendo un orden de acuerdo a la cantidad de vacunas que lleguen”, dijo.