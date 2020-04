Los abogados piden la reactivación del sistema de Expediente Digital

El doctor Pablo Rasuk, presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Junín, en diálogo con Democracia, informó que la entidad profesional solicita que se reactive el sistema electrónico de Expediente Digital, que desde hace dos años se implementó en la provincia bonaerense.

Explicó que, en la actualidad, los abogados estaban atendiendo, sin gente en los estudios, por teléfono o a través de WhatsApp, cumpliendo con todas las medidas sanitarias.

Destacó que el Colegio de Abogados propone liberar todo lo que tenga que ver con el sistema electrónico, lo que se conoce como Expediente Digital, no presencial. “Tenemos una posición clara en cuanto al cuidado de los matriculados, los empleados judiciales, los funcionarios y los magistrados. No se trata de exponer a nadie”, aclaró.

El directivo dijo que poner en marcha el Expediente Electrónico, la vía digital, significaría “la puesta en marcha de casi el 70 por ciento de la administración de Justicia, y no un 10 o 15 por ciento como está funcionando ahora”, opinó.

Respecto a la situación actual, el doctor Rasuk explicó que seguían suspendidos todos los plazos procesales por la declaración de Asueto Judicial del 16 de marzo y que se viene extendiendo junto con las prórrogas del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Situación

La situación afecta a 65 mil abogados en la provincia de Buenos Aires.

El doctor Rasuk manifestó que el martes último hubo una reunión virtual, por teleconferencia, del consejo superior del Colegio de la provincia de Buenos Aires. “Estábamos los 20 presidentes de los 20 Departamentos Judiciales del interior y el Conurbano. La situación es crítica porque hace un mes que no entra un centavo al bolsillo de los profesionales”, dijo.

Apuntó que desde hacía 15 días se había logrado que se rehabilitara el sistema de transferencia bancaria, de cuestiones como indemnizaciones, cuotas alimentarias de los Juzgados de Familia y, en algunos casos, honorarios a profesionales que estaban regulados desde antes del Asueto Judicial.

“Lo que no se puede es generar – dijo el doctor Rasuk -. Todo lo que se presenta, salvo las cuestiones urgentes, se da mayormente en el fuero Penal y de Familia, que son los que más están trabajando; el resto de los fueros, como están los plazos procesales suspendidos, no están en movimiento, es decir, las resoluciones se pueden dictar, las sentencias también, pero nada se puede notificar”.

El entrevistado dijo que mantenían una firme posición para lograr que, paulatinamente, se rehabilitaran los plazos judiciales, se deje sin efecto el asueto y que se vuelva a trabajar vía electrónica.

Trabas

“La colaboración tiene que ser entre todos – señaló el doctor Rasuk-. Hemos visto últimamente una férrea oposición a la vuelta al trabajo de la Asociación Judicial Bonaerense, que realmente no la entendemos. Nosotros no proponemos la vuelta al trabajo presencial, sino al trabajo digital”, aclaró.

Respecto a la posición de la Suprema Corte de Justicia, el entrevistado dijo que era el acceso a la apertura paulatina de la vía digital. “Vamos a ver si para fin de mes tienen ya en marcha 7 mil licencias para trabajo remoto, a distancia y, a partir de ahí, un levantamiento paulatino de la suspensión de plazos y consecuentemente del asueto judicial, que es lo que va a permitir la vuelta a la mayor cantidad de trabajo. Se trata también de respetar lo que dice la Constitución sobre el derecho a trabajar y el derecho al acceso a la Justicia a través de la tutela judicial continua y efectiva”, destacó.