Sensible baja de las consultas médicas presenciales por el aislamiento obligatorio

En diálogo con Democracia, el doctor Gabriel Scatarello, presidente del Círculo Médico de Junín, fue consultado sobre cómo se estaban dando las consultas médicas en nuestra ciudad.

El médico manifestó que se estaba trabajando muy poco en consultas ambulatorias, estudios ambulatorios, atendiéndose solo a casos de urgencia y nada más a pacientes que no se sienten bien por distintos problemas de salud. “Bajó mucho la cantidad de consultas”, apuntó el entrevistado.

Advirtió que a veces los pacientes, por no consultar y quedarse en la casa por temor a salir, llegaban tarde con algunos cuadros. “Un colega de otra ciudad me comentaba que habían recibido muchas peritonitis tardías, evolucionadas, porque la gente no quiere salir de la casa y aguanta hasta último momento. La cuarentena puede generar este tipo de cuestiones, que la gente llegue tarde a los establecimientos de salud con cuadros mucho más evolucionados”, manifestó.

Respecto a la atención en consultorios, el médico dijo que muchos consultorios habían cerrado, otros estaban atendiendo, en horarios distintos a los habituales. “A veces han concentrado su actividad en dos o tres días a la semana, y en algunos horarios. Otros están abriendo con normalidad”, comentó.

“Si no hay atención en los consultorios puede provocar que las guardias de las clínicas y los hospitales colapsen. Actualmente no es uniforme la situación, hay consultorios que están cerrados desde hace unos cuantos días, otros están en horarios y días discontinuos y otros están abiertos normalmente”, resumió.

En cuanto a si se recomendaba abrir o no los consultorios, el doctor Scatarello dijo que desde el Círculo Médico aconsejaban mantenerlos abiertos, aunque sea un mínimo de atención para evitar las aglomeraciones en las guardias de las clínicas, y además para evacuar el tema de recetas. “Mucha gente recibe medicación crónica y necesita la receta para ir a comprarla a la farmacia”, agregó.

A distancia

El directivo del Círculo Médico de Junín dijo que a veces la atención se daba vía telefónica o por whatsapp, ya que los pacientes consultaban a sus médicos por esta vía. “Muchas de las patologías, las que no revisten importancia, pueden ser resueltas por teléfono. Lamentablemente, por la situación que estamos viviendo durante la pandemia, hay cosas que tenemos que resolver de esa manera. Hay algunas obras sociales que están impulsando la consulta a distancia, o la consulta no presencial, pero eso requiere todavía algunas discusiones con respecto al valor médico legal. Nos parece interesante dar una discusión en ese sentido. Por lo tanto todavía no está implementada en muchas obras sociales la consulta a distancia o la consulta no presencial”, informó.

“Lo cierto es que todos los médicos nos dicen lo mismo, que están trabajando mucho en forma telefónica, enviando recetas en forma electrónica. Muchas obras sociales aceptan también la foto de la receta, vía whatsapp. Se da que en estas situaciones el médico no esté percibiendo honorarios por un acto médico como es hacer una receta, un certificado, o por una receta para vacunación antigripal”, dijo.

Acotó que las consultas que se hacían de control, de rutina, que podría incluir análisis de sangre o estudios para ver la evolución de la enfermedad, no se estaban haciendo en este momento.

Recomendaciones

Desde el Círculo Médico recomiendan a los consultorios dar turnos cada media hora, para que no haya aglomeración de pacientes en la sala de espera, que los pacientes se sienten banco de por medio, en caso de que se tengan que sentar, para que no haya contacto.

“Ahora estamos recomendando que los pacientes vayan con un cubre-boca, algo que finalmente se hará efectivo en toda la ciudad. Nosotros lo venimos diciendo hace una semana, porque ese implemento sirve para disminuir la tasa de contagio. Obviamente no se tienen que dejar de lado otras medidas como es el distanciamiento social, el lavado de manos, no llevarse las manos a la cara, lavarse las manos con agua y jabón o si no ponerse alcohol en gel”, dijo.

A la pregunta si los médicos, en la atención al consultorio, usaban medidas de protección como barbijos, el doctor Scatarello respondió: “En muchos lugares se usan máscaras de protección y barbijo abajo, porque obviamente no podemos mantener una distancia social, nos tenemos que acercar al paciente para revisarlos o hacerle algún estudio. Se están tomando estos recaudos. Sucede que los médicos también podemos ser transmisores de la enfermedad porque vemos muchos pacientes. El médico debe atender con medidas de protección, también porque un médico enfermo es uno menos para atender a los enfermos”.

Señaló que el peligro es que algunos enfermos por COVID 19 son asintomáticos y contagian. “Esta es una enfermedad muy contagiosa y por eso se da el problema de la transmisión, que es tan grande”.

Sobre los casos de médicos y personal de salud discriminados por su labor en algunos lugares del país, el entrevistado opinó que eso fue “terrible” porque ellos tenían que hacer su trabajo atendiendo a enfermos. “Utilizando todas las medidas de protección dentro del establecimiento de salud y cambiándose adecuadamente allí, para volver a tener su ropa de calle, se reduce mucho la transmisión”, apuntó.