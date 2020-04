Intensificarán la fiscalización en farmacias, comercios y obras privadas de la Ciudad

Personal de la dirección General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, a cargo del Dr. Fernando Scanavino, realizó una nueva fiscalización en los comercios céntricos de la ciudad.

El objetivo de estos controles es asegurar el abastecimiento de productos, controlar los precios y asegurar que se cumplan las medidas sanitarias y de seguridad.

Al respecto, Scanavino sostuvo: “Luego de esta pequeña apertura que hubo en algunos rubros, nos vemos en la obligación de fiscalizar para que todo transcurra según lo estipulado. Esto lo hacemos siguiendo el mandato que nos da el intendente Petrecca de controlar a los comercios. En esta oportunidad, estuvimos en la parte más comercial de la ciudad, como Roque Sáenz Peña, General Paz y Rivadavia”.



En los comercios que ya podían funcionar, se reforzaron las medidas de seguridad y, “en los casos de los comercios que no están habilitados y tengan que limpiar o realizar una tarea interna, verificamos que lo indiquen por medio de un cartel y que informen de manera clara que no atienden al público”, dijo el funcionario.

“Los controles se hacen en toda la ciudad y lo hacemos junto a Inspección General, Bromatología y empleados de otras áreas que se suman al trabajo. Por eso destacamos la labor que están realizando", agregó y recordó que las inspecciones se hacen "de oficio" o por denuncias de los vecinos.





“Las fiscalizaciones las hacemos de lunes a lunes y el objetivo es cuidar a los juninenses. Como lo dijeron el intendente y el secretario de Salud, Dr. Carlos Lombardi, no basta solo con el uso del barbijo, sino que los comercios que están habilitados cumplan con la provisión de alcohol en gel o líquido desinfectante para los empleados y los clientes. Y también la separación que debe haber tanto en el interior como en el exterior del comercio”, indicó.

Cabe destacar que las inspecciones se realizan con personal de Inspección General a cargo de Mario Olmedo, Bromatología, a cargo de Julio Ferrero. Los chequeos son integrales, medidas de seguridad y precios, por Defensa del Consumidor y seguridad e higiene a cargo de Bromatología.

Controles en farmacias

El pasado lunes se realizaron también controles en farmacias por venta de barbijos y alcohol en gel.

En ese sentido, Scanavino explicó: “Presuntamente se han cometido abusos en precios de alcohol en gel, barbijos, atento a los faltantes” y además enfatizó: “Vamos a ser inflexibles”.

En ese sentido destacó que “el precio del alcohol en gel tiene que llevarse al precio que valía el 15 de febrero”.

Asimismo, piden a los vecinos “que informen de farmacias que no lo cumplan”.

Inspecciones en obras

Desde la secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas, el Gobierno de Junín informaron que las obras privadas no están habilitadas por el decreto presidencial 297/2020, por lo cual, la actividad no puede desarrollarse durante el aislamiento social preventivo y obligatorio.

En esta línea, se recuerda que solo están permitidos los trabajos de mantenimiento de urgencias, tales como reparación de cañerías de agua o cloacas; cambio de cristales; emergencias eléctricas; o reparación de estructuras con riesgo de derrumbe.

Asimismo, reiteraron que los corralones solo pueden atender al público entre las 9 y las 12 (decreto 614), mientras que las ferreterías y comercios relacionados al sector -considerados esenciales- pueden atender de 7 a 17. En ambos casos, la entrega de materiales y paquetería debe realizarse entre las 12 y las 15 y no está permitida la venta a granel.

Desde hoy, personal de la dirección de Obras Particulares intensificará las inspecciones y el incumplimiento de las normativas vigentes será motivo de apercibimiento y multas.

"Entendemos que la situación es complicada para el sector, pero priorizamos la seguridad y la salud de la población. Por eso apelamos a la responsabilidad de comerciantes, albañiles, gremios, profesionales y comitentes del sector", afirmó el secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas municipal, Marcelo Balestrasse.