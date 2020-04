Vacunación antigripal de PAMI: afirman que hay faltantes por la alta demanda

En medio de la pandemia por el coronavirus, y tras el pedido de las propias autoridades y organismos que los integrantes de los grupos de riesgo se vacunen contra la gripe lo antes posible, conseguir una vacuna en las farmacias de Junín sigue siendo una odisea.

Tal como vienen reclamando los juninenses afiliados a PAMI, la antigripal es casi imposible de encontrar. Los testimonios que recibió este diario se cuentan de a decenas.

“Todavía no nos repusieron las vacunas”, dicen desde las farmacias de la ciudad cuando los vecinos llaman por teléfono para consultar sobre el stock. En todas indican que les habían entregado un solo lote limitado, entre 70 y 100, y ya las aplicaron la semana que comenzó el programa y no habían vuelto a recibir.

Una de ellas informó que del organismo recibieron 110 vacunas contra las 250 que recibían años anteriores apenas arrancaba la campaña, mientras que la de la neumonía directamente no les entregaron ni una unidad.





"Nosotros desde febrero tenemos gente llamándonos para preguntarnos y vamos haciendo una lista con los que son nuestros clientes habituales, que hace años se la aplican. Cuando recibimos esta partida comenzamos a aplicarlas de acuerdo al cronograma del PAMI y no sabemos cuándo nos van a volver a enviar", indicaron.

"Solo te permiten pedir hasta 20 por día cuando en cualquier campaña nosotros recibimos no menos de 600 órdenes de vacunas cada 15 días, por lo que de esta manera va a ser imposible cubrir esa demanda", agregaron.

“Hay mucha ansiedad”

"Lo que sucedió es que la campaña de vacunación antigripal se adelantó este año 15 días. Se comenzó a vacunar en las farmacias habilitadas. Hay mucha ansiedad y la gente va igual aunque no sea el día que le corresponde según su número de DNI, y claro que mientras la farmacia tenga dosis y buena voluntad la vacuna se da, aunque esa no sea la fecha que les corresponde”, informaron desde PAMI.

De todas maneras, insistieron, la campaña se extenderá hasta julio. "Hay tiempo aún, y no hace falta salir corriendo a darse la vacuna. Por eso organizamos el calendario para que cada afiliado sepa qué día le corresponde según la terminación de su DNI", agregaron desde la filial que agrupa a más 5 millones de jubilados y pensionados.

El municipio colocó

casi 5000 dosis

El director de Salud de Junín, Carlos Lombardi, afirmó que el municipio ya ha colocado 4.992 dosis, en dos tandas de vacunación.

Las personas pueden comunicarse al celular 154515160 para saber dónde pueden hacerlo (unidades sanitarias y CIC), o sacar turno, en el horario de 12 a 16.

Este plan está destinado a niños de seis meses a los 2 años, mayores de 65 años, embarazadas, puérperas hasta 10 días después del parto y pacientes con factores de riesgo. Estos últimos deberán presentar una orden médica.