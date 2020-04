A partir de mañana será obligatorio el uso de tapabocas en nuestra ciudad

A partir de mañana, el uso del tapabocas será obligatorio en Junín. La medida fue anunciada ayer, en conferencia de prensa, por el jefe comunal de nuestra ciudad Pablo Petrecca, que estuvo acompañado por representantes de la mesa de salud y el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit.

El intendente realizó un balance de lo que se viene realizando en la ciudad para prevenir el contagio del coronavirus y solicitó que el uso de barbijos quirúrgicos se reserve exclusivamente para el personal de salud.

Además, explicó que solo se puede ingresar por la ciudad por las rutas 7, 65 y 188 y adelantó que, en los próximos días, habrá una nueva reunión con la mesa productiva para definir nuevos lineamientos con respecto al acompañamiento a las pymes locales.

En el comienzo de la conferencia, Petrecca manifestó: “Quiero agradecer a todas las personas e instituciones que forman parte de esta mesa de salud con la que comenzamos a trabajar en febrero. Estamos gestionando en crisis, con lo cual las determinaciones que tomamos las hacemos en este marco y su aporte es fundamental. Primero fue una etapa de contención, de suspensión de actos y eventos, y luego pasamos a la etapa de la salud, la seguridad y la parte social”.

Cifras

"En Junín tenemos un solo caso sospechoso, 13 aislados, un caso confirmado, uno en recuperación y 495 personas que cumplieron con el aislamiento. Tuvimos un total de 508 casos de aislamiento preventivo, el 97% de ellos ya cumplió con su proceso y solo restan 13 personas. Algunos datos los obtuvimos a través de Migraciones y otros a través de los vecinos que llamaron al 132, que es un número que pusimos a disposición ya que el 911 había colapsado y lo dejamos para seguridad. La curva ha caído y solo recibimos a pocas personas que viajaron al exterior; 278 fueron en marzo y 5 abril”, detalló el intendente.

“La forma de trabajar es ver a las personas que llegaron de países en riesgo y luego se los notifica por Policía Ecológica, haciéndoles un seguimiento por seguridad y visitas sorpresas. También se hace un seguimiento médico y psicológico y se les manda un mensaje de WhatsApp para avisarles que ya cumplieron con la cuarentena", agregó.

“Tuvimos un total de 25 casos sospechosos por diferentes motivos; 22 de Junín y 3 no residentes. El 56% estuvo en el hospital público y el resto en clínicas privadas. Hasta el momento tenemos un solo caso en Junín. Tenemos camas disponibles para atender emergencias: en el Hospital, contamos con una carpa con 120 camas; en el complejo Pioneer, con 30 iniciales; y en la escuela secundaria de la UNNOBA, con otras 150. A esto hay que sumarles las del sistema hotelero”, aseguró Petrecca.



Controles más estrictos

En otro orden, el jefe comunal manifestó: “En Junín no tenemos circulación del virus, por eso queremos proteger a los juninenses de personas que vengan de otros lugares. En este sentido, hemos dispuesto más de 50 cortes en accesos a la ciudad y desde hoy (por ayer) solo se ingresará por las rutas 7, 188 y 65, que serán los únicos ingresos habilitados. Pusimos controles como desinfección de vehículos y ahora la cabina sanitaria estará en el restaurante La Carpa, que prestó sus instalaciones para poder hacerlo. Además, a todas las personas que vengan a Junín se les tomará la temperatura y se les pedirá que firmen una declaración jurada. Y, en cuanto a las personas que tengan permanencia en la ciudad, haremos un seguimiento personal”.

“El uso de los tapabocas será obligatorio a partir del miércoles 15 de abril (mañana). Cada uno lo puede realizar desde su hogar, de una manera muy sencilla. Los barbijos están escaseando y necesitamos que los usen los médicos y el personal de salud", indicó. Y agregó: "El éxito de estas medidas dependerá de nosotros. Más allá de las reuniones con las mesas de salud, social y de seguridad, no habrá éxito si no cumplimos con la normativa de quedarnos en casa. Eso es lo que debemos hacer, a excepción de las personas que deben cumplir con actividades esenciales".

"Con respecto a los adultos mayores, les pedimos que no salgan de sus hogares y aprovechen los servicios que tenemos desde el Gobierno de Junín. Tenemos personal para ayudarlos a realizar trámites y compras, para lo cual deben llamar al 147. Y a aquellas personas que deben tomar contacto con los adultos mayores, les pedimos especialmente que respeten la distancia, usen el tapabocas y tomen todas las medidas de seguridad correspondientes”.



Testeos de la Unnoba

Por su parte, Guillermo Tamarit, rector de la Unnoba, adelantó: "La Universidad está tomando todas las medidas de seguridad hacia adentro, pero además estamos trabajando en lo que nos demandan las autoridades sanitarias. Ya hemos entregado protectores faciales, estamos elaborando el proceso para la confección de recipientes para el traslado de muestras y, desde hoy (por ayer), nuestro laboratorio comenzará a llevar adelante los análisis de los testeos (ver página 4), tanto en Junín como en nuestro laboratorio de Pergamino".



Obligatoriedad del uso del tapabocas

Sobre este tema, el secretario de Salud, Carlos Lombardi, explicó: "Esta obligatoriedad en los lugares donde hay aglomeraciones de personas, como pueden ser supermercados, bancos o farmacias es absoluta, ya que el riesgo de contagio es mayor. También está recomendado su uso en todas aquellas personas que tengan que circular porque lo tienen permitido".

"Quiero aclarar que solo con el uso del tapabocas no alcanza para estar protegidos. Para nosotros es sumamente importante seguir manteniendo y cumpliendo el resto de las medidas de prevención, sobre todo la distancia entre personas y el lavado de manos, que son los pilares fundamentales para la prevención del contagio", resaltó el titular de la cartera de Salud.

Acompañamiento social

“En los próximos días nos volveremos a reunir con la mesa social. Hay muchos vecinos que no pueden trabajar y esto está generando problemas económicos. Pero hay más de 60 instituciones trabajando al respecto, junto a quienes estamos asistiendo a 3000 familias más. Ya entregamos 9000 bolsones educativos y vamos a seguir estando presentes como Estado", afirmó el intendente.