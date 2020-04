Inmobiliarias: preocupa la dificultad de cobro de alquileres comerciales

Con muchos sectores sin actividad, la extensión de la cuarentena plantea algunas dificultades, por ejemplo, al sector inmobiliario que busca las formas para poder efectuar los cobros de alquileres, la actividad del rubro que sigue vigente.

A ello se suma la dificultad económica que atraviesan muchísimos comercios que hoy se encuentran cerrados, sin actividad y que aun así deberán afrontar gastos de alquiler que en muchos casos parecen inviables.

El presidente del Colegio de Martilleros de nuestra ciudad, Daniel Di Palma, destacó que se realizaron peticiones “a las autoridades nacional, provincial y municipal para poder realizar las tareas profesionales en las administraciones de propiedades, a las que estamos comprometidos con los locadores que nos encomendaron el cobro”.

Asimismo, desde las inmobiliarias, los martilleros Luciano Di Flavio y Juan Manuel Bonanni destacaron las tratativas con propietarios para ofrecer formas de pago para los inquilinos, atendiendo a la compleja situación.

Pedido de habilitación para circular

“Somos respetuosos de las normas que dispusieron durante la cuarentena, avalamos y nos consustanciamos con la nueva prórroga que lleva la medida al 26 de abril, pero teníamos expectativas de estar exceptuados”, destacó Di Palma.

“Estamos en amplias conversaciones con el municipio, hemos hecho solicitudes para que se permita, con el protocolo sanitario correspondiente, la posibilidad de cobros de alquileres. No significa abrir oficinas sino habilitar al profesional a poder circular para cobro y pago”, explicó el presidente del Colegio de Martilleros.

Para llevar adelante la situación, “se activaron medios electrónicos, estamos en contacto por redes, internet, pero hay personas que necesitan de nuestra actividad. Hay muchos inquilinos que no han pagado porque no se pueden movilizar y esperan que el martillero vaya a cobrar”, resaltó.

Cobrabilidad de locales comerciales

Desde la inmobiliaria Luciano Di Flavio, el propietario destacó: “No buscamos abrir sino tener un permiso para circular y venir a la oficina. Que la gente pueda abonar”, destacó y refirió a la cantidad de inquilinos mayores.

Sobre la problemática de cobro expresó que “se está extendiendo la cobrabilidad. Hay gente que ha abonado pero creo que todas las inmobiliarias habrán cobrado un 30% hasta ahora”.

Una de las cuestiones que preocupa mayormente tiene que ver con el alquiler comercial, con un gran número de actividades que se encuentran en stand-by debido a las medidas de aislamiento.

“Se está charlando con propietarios, para ver de qué manera se puede cobrar, con nuevos plazos o buscando compensaciones. Algunos no podrán pagar el mes y habrá que buscarle una vuelta”, explicó.



“Muchos buscan préstamos o esperan ver si el Estado los va a ayudar pero lo cierto es que muchos no tienen ingresos este mes”.

Por su parte, de Bonnani Propiedades coinciden con el pedido de que se habilite la actividad con turnos, oficinas cerradas y con las medidas correspondientes.

Respecto de los alquileres Bonanni destacó que "cayó" bastante la cobrabilidad, así que en muchos casos intentamos que se haga la transferencia directamente al propietario”.

Al igual que Di Flavio considera que los más afectados son los locatarios de locales comerciales.

“Son los comercios los más afectados ya que además tienen los gastos, empleados y es casi imposible afrontar el alquiler hoy”, consideró.

En ese sentido, Di Palma remarcó: “Tendremos gran incobrabilidad en la actividad comercial”.